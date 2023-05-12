Графики ⟩ Высокие цены на топливо в Таллинне сохраняются, несмотря на низкие цены на нефть

В Риге цена бензина 95 miles упала на 15 центов, 98 miles plus - на 7 центов, а дизельного топлива - на целых 17 центов.

В Вильнюсе цена на 95 miles и 98 miles plus выросла на 1 цент, а цена на дизельное топливо упала на 4 цента.

Цена бензина 95 miles в столице Эстонии в пятницу составила 1,699 евро, что на 17,5 центов больше, чем в Риге, и на 16 центов больше, чем в Вильнюсе.

Цена бензина 98 miles plus в Таллинне составила 1,749 евро, что на 6,5 цента больше, чем в Риге, и на 11,1 цента больше, чем в Вильнюсе.

Цена дизельного топлива в Таллинне составляла 1,499 евро, что на 15,5 центов больше, чем в Риге, и на 14 центов больше, чем в Вильнюсе.

В прошлый четверг глава отдела ценообразования предприятия Circle K Eesti Индрек Сасси написал, что цены на сырую нефть находятся на самом низком уровне за последние шесть недель, колеблясь между 72 и 80 долларами за баррель, но розничные цены на моторное топливо будут отражать это только через неделю, исходя из запасов на станциях. Это при условии, что цены на мировом рынке не изменятся, добавил Сасси.