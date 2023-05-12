Что происходит под Бахмутом и Соледаром? Версии Москвы, Киева и «военкоров»

Ранее на этой неделе Зеленский заявлял в интервью журналистам, в том числе Би-би-си, что Украина еще не готова к масштабному контрнаступлению. «Мы можем наступать с тем, что у нас уже есть, но человеческие потери сейчас были бы большими. Это неприемлемо. Поэтому надо еще подождать. Нам нужно еще немного времени», - говорил он.

Пригожин же накануне заявлял, что «Владимир Александрович Зеленский лукавит - контрнаступление идет полным ходом».

Что писали «военкоры»

«Военкоры» вечером в четверг развили его мысль большим количеством примеров, которые сами позже вынуждены были признать «фейками»: например, о перемещении большого числа военной техники в Харьковской области и продвижении украинской армии в направлении Белгородской области. А телеканал RT рассказывал о концентрации катеров у правого берега Днепра в Херсонской области, предполагая: «Похоже, что готовится десантная операция».

Тон панических комментариев резко изменился после выпущенного поздно вечером экстренного заявления Минобороны России, в котором решительно отвергались все сообщения об успешном начале украинского контрнаступления.

«Заявления, распространенные отдельными Telegram-каналами об имевших место «прорывах обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения, не соответствуют действительности», - утверждало министерство.