Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 12 мая: что изменится в системе по уходу, напряженные будни пожарных, модный показ на фоне моря и заката, где можно увидеть цветущую сакуру
Сегодня в выпуске:
- Эстонию ожидает долгожданная реформа, которая должна повысить качество услуг по присмотру за сениорами и нуждающимися в особом уходе. Все подробности в сюжете нашего корреспондента.
- Коротко по стране: как эстоноземельцы борятся с жуком-короедом и неожиданном успехе Алики Миловой
- Весенняя теплая погода принесла пожарным много работы: только накануне было потушено несколько крупных лесных и ландшафтных возгораний в Ида-Вирумаа. Наш специальный корреспондент выяснял, хватит ли у спасателей ресурсов на защиту от огня жителей городов.
- Более тысячи зрителей, внушительный подиум длиной 250 метров на фоне море и свыше ста комплектов модной одежды. На общем показе трех известных дизайнеров одежды побывала наша корреспондент.
- С миру по нитке: про землетрясение в Японии, в какой скандал оказался втянут аукционный дом Christie's и кто напугал отдыхающих в Алабаме
- Уникальное дерево розовая сакура цветет только одну-две недели, а пик цветения – буквально два-три дня. Наша съёмочная группа посетила японский сад в парке Кадриорг, где можно насладиться видом и ароматом цветущих деревьев.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 12 мая.