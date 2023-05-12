«Новости в 7» за 12 мая: что изменится в системе по уходу, напряженные будни пожарных, модный показ на фоне моря и заката, где можно увидеть цветущую сакуру

Сегодня в выпуске:

- Эстонию ожидает долгожданная реформа, которая должна повысить качество услуг по присмотру за сениорами и нуждающимися в особом уходе. Все подробности в сюжете нашего корреспондента.

- Коротко по стране: как эстоноземельцы борятся с жуком-короедом и неожиданном успехе Алики Миловой

- Весенняя теплая погода принесла пожарным много работы: только накануне было потушено несколько крупных лесных и ландшафтных возгораний в Ида-Вирумаа. Наш специальный корреспондент выяснял, хватит ли у спасателей ресурсов на защиту от огня жителей городов.

- Более тысячи зрителей, внушительный подиум длиной 250 метров на фоне море и свыше ста комплектов модной одежды. На общем показе трех известных дизайнеров одежды побывала наша корреспондент.

- С миру по нитке: про землетрясение в Японии, в какой скандал оказался втянут аукционный дом Christie's и кто напугал отдыхающих в Алабаме

- Уникальное дерево розовая сакура цветет только одну-две недели, а пик цветения – буквально два-три дня. Наша съёмочная группа посетила японский сад в парке Кадриорг, где можно насладиться видом и ароматом цветущих деревьев.