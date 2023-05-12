«Дружбе» конец: ЕС запретил Польше и Германии импортировать российскую нефть

Европейский cоюз прошлым летом разрешил Польше и Германии в виде исключения прокачивать нефть из России по северной ветке нефтепровода «Дружба».
Однако с тех пор обе страны прекратили импорт нефти по трубопроводу, и теперь ЕС планирует официально приостановить поставки, сообщает Bloomberg.
Предложение о прекращении поставок войдет в 11 пакет санкций ЕС. Как уточняет агентство, исключение на поставки по этому нефтепроводу сделают только для Чехии, Венгрии и Словакии.
Для вступления изменений в силу необходима поддержка всех стран-членов ЕС. С этой целью ведутся переговоры.
Bloomberg отмечает, что официальное прекращение поставок из Германии и Польши будет в значительной степени символическим шагом.
В то же время, это вынудит несколько нефтеперерабатывающих заводов использовать более сложную логистику для доступа к другим источникам нефти.
В 2022 году Германия и Польша импортировали по «Дружбе» около 480 тысяч баррелей в день.