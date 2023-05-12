Пт, 12.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

«Дружбе» конец: ЕС запретил Польше и Германии импортировать российскую нефть

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Нефтеперекачивающая станция «Дружбы» в польской деревне Адамово.
Нефтеперекачивающая станция «Дружбы» в польской деревне Адамово. Фото: JEDRZEJ WOJNAR / Agencja Wyborcza.pl

Европейский cоюз прошлым летом разрешил Польше и Германии в виде исключения прокачивать нефть из России по северной ветке нефтепровода «Дружба».

Однако с тех пор обе страны прекратили импорт нефти по трубопроводу, и теперь ЕС планирует официально приостановить поставки, сообщает Bloomberg.

Предложение о прекращении поставок войдет в 11 пакет санкций ЕС. Как уточняет агентство, исключение на поставки по этому нефтепроводу сделают только для Чехии, Венгрии и Словакии.

Для вступления изменений в силу необходима поддержка всех стран-членов ЕС. С этой целью ведутся переговоры.

Bloomberg отмечает, что официальное прекращение поставок из Германии и Польши будет в значительной степени символическим шагом.

В то же время, это вынудит несколько нефтеперерабатывающих заводов использовать более сложную логистику для доступа к другим источникам нефти.

В 2022 году Германия и Польша импортировали по «Дружбе» около 480 тысяч баррелей в день.

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх