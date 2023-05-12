«Дружбе» конец: ЕС запретил Польше и Германии импортировать российскую нефть

Однако с тех пор обе страны прекратили импорт нефти по трубопроводу, и теперь ЕС планирует официально приостановить поставки, сообщает Bloomberg.

Предложение о прекращении поставок войдет в 11 пакет санкций ЕС. Как уточняет агентство, исключение на поставки по этому нефтепроводу сделают только для Чехии, Венгрии и Словакии.

Для вступления изменений в силу необходима поддержка всех стран-членов ЕС. С этой целью ведутся переговоры.

Bloomberg отмечает, что официальное прекращение поставок из Германии и Польши будет в значительной степени символическим шагом.

В то же время, это вынудит несколько нефтеперерабатывающих заводов использовать более сложную логистику для доступа к другим источникам нефти.