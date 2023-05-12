Его жизни может угрожать опасность ⟩ Полиция ищет 53-летнего Антона, пропавшего в Раквере

Антон ушел из попечительского дома на улице Пяйкезе в Раквере сегодня в 9 часов утра. Последний раз его видели около 10:00 на пешеходном переходе на улице Лиллеору, откуда он продолжил движение в направлении Вабадузе.

Антон не ориентируется в окружающей обстановке, имеет проблемы с памятью и, возможно, даже не помнит собственного имени. На момент ухода из попечительского дома на нем были темная футболка, черные брюки и белая обувь. У Антона седые волосы и деформированный левый глаз.