Полиция: пропавший 53-летний Антон найден

Антон ушел из попечительского дома в Раквере в пятницу, 12 мая, в 9 часов утра. Последний раз его видели около 10.00 на пешеходном переходе на улице Лиллеору, откуда он продолжил движение в направлении Вабадузе.

Антон не может ориентироваться на местности, у него проблемы с памятью, и он может не помнить даже собственного имени.