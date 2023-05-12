Полиция: пропавший 53-летний Антон найден

Полиция просила помощи в поиске пропавшего в Раквере 53-летнего Антона, поскольку ему могла угрожать опасность из-за его состояния здоровья.
Антон ушел из попечительского дома в Раквере в пятницу, 12 мая, в 9 часов утра. Последний раз его видели около 10.00 на пешеходном переходе на улице Лиллеору, откуда он продолжил движение в направлении Вабадузе.
Антон не может ориентироваться на местности, у него проблемы с памятью, и он может не помнить даже собственного имени.
Сегодня, 13 мая, утром пресс-служба полиции сообщила, что, к счастью, Антона заметили у шоссе вблизи Раквере. «С ним все в порядке, и полицейские вернули его в попечительский дом», - уточнили в полиции.