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Полиция: пропавший 53-летний Антон найден

rus.postimees.ee
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik

Полиция просила помощи в поиске пропавшего в Раквере 53-летнего Антона, поскольку ему могла угрожать опасность из-за его состояния здоровья.

Антон ушел из попечительского дома в Раквере в пятницу, 12 мая, в 9 часов утра. Последний раз его видели около 10.00 на пешеходном переходе на улице Лиллеору, откуда он продолжил движение в направлении Вабадузе.

Антон не может ориентироваться на местности, у него проблемы с памятью, и он может не помнить даже собственного имени.

Сегодня, 13 мая, утром пресс-служба полиции сообщила, что, к счастью, Антона заметили у шоссе вблизи Раквере. «С ним все в порядке, и полицейские вернули его в попечительский дом», - уточнили в полиции.  

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