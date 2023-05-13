Ракеты Storm Shadow. Украина получит «убийцу бункеров»

На чем установить?

«Военкоры» российской пропаганды поспешили приуменьшить значение события и успокоить свою аудиторию тем, что, мол, Украине все равно не на чем устанавливать ракеты Storm Shadow, предназначенные для монтирования на истребителях четвертого и пятого поколения, таких как британские Typhoon, французские Rafale и Mirage или итальянские Tornado, которых у Украины нет.

В комментарии DW эксперт по вопросам безопасности в лондонском Кингс-Колледже (KCL) Марина Мирон пояснила, что под Storm Shadow будут переоборудованы истребители советских моделей, например МиГ-29. С технологической точки зрения задача эта непростая, требующая определенного времени, но посильная.

Главным вызовом Мирон считает не столько монтирование, сколько защищенность самих самолетов. «Хотя данные ракеты трудно перехватить из-за траектории их полета, советские истребители уязвимы для российских наземных систем ПВО», - напоминает Мирон.

Что же касается временных рамок, то, по неофициальным данным из экспертных источников, работы по адаптации МиГ-29 под ракеты Storm Shadow начались не сейчас, а уже долгое время велись в Польше. Примечательно, что одновременно с заявлением главы Минобороны Великобритании в четверг в представительстве Польши при Европейском Союзе сообщили, что из 28 самолетов, переданных Киеву, от Польши поступило 14 истребителей МиГ-29. Обозреватели не исключают, что эти самолеты полностью или же в значительной мере уже подготовлены под монтаж британских ракет.