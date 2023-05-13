В Таллинне за день автомобили сбили троих детей

В пятницу, 12 мая, в 15.14 в Таллинне у здания на Эхитаяте-теэ, 5/2 начавший выезжать с парковки на Škoda Superb 45-летний мужчина сбил пересекающего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 13-летнего велосипедиста.

В результате столкновения велосипедиста отбросила на автомобиль BMW 530, которым управляла 20-летняя женщина. Велосипедиста доставили в Таллиннскую детскую больницу.

В 16.51 у дома на улице Техника, 18 автомобиль Porsche Panamera 4E-Hybrid, за рулем которого был 40-летний мужчина, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 16-летнюю девушку. Пострадавшую доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.