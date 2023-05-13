Центристы проведут марш протеста против политики правительства

По словам председателя Центристской партии Юри Ратаса, правительству нужно дать четко понять, что люди против планируемого повышения налогов, а парламент не должен принимать предлагаемый Партией реформ пакет налоговых изменений.

«Повышение подоходного налога и налога с оборота, урезание семейных пособий, упразднение налоговых льгот для многодетных семей, повышение налога с оборота для гостиниц, налог на автомобиль - все это приведет к еще большему обнищанию населения и спаду экономики», - сказал Ратас.

Вице-председатель Центристской партии, мэр Таллинна Михаил Кылварт призвал принять участие в сегодняшней акции всех, кого беспокоит будущее Эстонии, подорожание жизни и экономическая ситуация, кто не согласен с повышением налогов и урезанием пособий.