Центристы проведут марш протеста против политики правительства

Центристская партия сообщила, что в субботу, 13 мая, организует марш протеста против повышения налогов и беспрецедентной лжи правительства. Акция протеста начнется в 12 часов на площади Вабадузе, затем продолжится в 13 часов в парке Таммсааре.
По словам председателя Центристской партии Юри Ратаса, правительству нужно дать четко понять, что люди против планируемого повышения налогов, а парламент не должен принимать предлагаемый Партией реформ пакет налоговых изменений.
«Повышение подоходного налога и налога с оборота, урезание семейных пособий, упразднение налоговых льгот для многодетных семей, повышение налога с оборота для гостиниц, налог на автомобиль - все это приведет к еще большему обнищанию населения и спаду экономики», - сказал Ратас.
Вице-председатель Центристской партии, мэр Таллинна Михаил Кылварт призвал принять участие в сегодняшней акции всех, кого беспокоит будущее Эстонии, подорожание жизни и экономическая ситуация, кто не согласен с повышением налогов и урезанием пособий.
«Мы собираемся для того, чтобы сказать: это правительство пришло к власти посредством лжи - обещали одно, а делают другое. Мы собираемся, чтобы сказать: мы будем противостоять каждому вашему шагу, который приведет к ухудшению положения людей», - сказал Кылварт.