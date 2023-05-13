Венгрия угрожает блокировать 11-й пакет санкций ЕС против РФ

Венгрия может заблокировать готовящиеся новые санкции Евросоюза против России из-за того, что Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции включило венгерский OTP Bank в перечень «международных спонсоров войны». Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Швеции, где в пятницу, 12 мая, проходила встреча глав МИД стран ЕС.

«Для ясности - нам очень трудно поддерживать любое новое решение, пока Украина оставляет OTP Bank в списке международных спонсоров войны», - написал Сийярто в Facebook.

Будапешт считает внесение этого банка в перечень «скандальным» прецедентом. По словам Сийярто, OTP Bank не допустил никаких нарушений. Венгерский дипломат уверил что деятельность финансового учреждения соответствует международным ожиданиям и законодательству.

«Я четко дал понять на заседании Совета министров иностранных дел ЕС, что нам очень трудно даже начать переговоры по 11-му пакету санкций, пока OTP Bank есть в этом украинском списке. Требуем от украинцев изъять OTP из перечня», - подчеркнул Сийярто.

Решение по венгерскому OTP Bank