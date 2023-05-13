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Кто это компенсирует? ⟩ Учитель: вся моя прибавка к зарплате пойдет на выплату процентов по кредиту

Андрус Карнау
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Повышение зарплаты учителя физики Юхана Коппеля пойдет на выплату жилищного кредита. Он не намерен менять 30-летний автомобиль Volvo на новую машину.
Повышение зарплаты учителя физики Юхана Коппеля пойдет на выплату жилищного кредита. Он не намерен менять 30-летний автомобиль Volvo на новую машину. Фото: Kristjan Teedema

Из-за повышения процентных ставок обладатели жилищного кредита в год будут платить банкам почти на 400 миллионов евро больше. Таким образом, показатели прибыли крупнейшего в Эстонии банка Swedbank увеличились втрое.

Учитель физики Юхан Коппель, проживающий в Сойнасте недалеко от Тарту, сказал, что рост Еuribor чувствуется. «Зарплата учителя росла с той же скоростью, что и Еuribor, вся моя прибавка к зарплате ушла на Еuribor. Из-за этого еще не совсем туго, но влияние чувствуется. Плата по кредиту не совсем удвоилась, но все же увеличилась».

Коппель сказал, что его жилищный кредит был взят по разумной процентной ставке 1,75 процента. К этому добавляется Euribor, который в течение года рос очень быстро - с нуля до 3,6 процентов. «Скажем так, я в хорошем положении благодаря своей специальности», - сказал он.

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