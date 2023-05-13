Кто это компенсирует? ⟩ Учитель: вся моя прибавка к зарплате пойдет на выплату процентов по кредиту

Учитель физики Юхан Коппель, проживающий в Сойнасте недалеко от Тарту, сказал, что рост Еuribor чувствуется. «Зарплата учителя росла с той же скоростью, что и Еuribor, вся моя прибавка к зарплате ушла на Еuribor. Из-за этого еще не совсем туго, но влияние чувствуется. Плата по кредиту не совсем удвоилась, но все же увеличилась».