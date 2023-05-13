В Харьюмаа выставлена на продажу легендарная корчма шестнадцатого века

В письменном виде здание корчмы Казепере впервые упоминается в XVI веке. На протяжении этого времени, помимо корчмы, здесь находились: деревенский культурный центр, контора банка, а с 1920-х годов - различные магазины и предприятия бытового обслуживания. В последнее время в выставленном на продажу помещении работал паб, обстановка которого до сих пор находится внутри.

Kорчма Казепере. Фото: City 24

Собственно говоря, продается не корчма, а два земельных участка, которые, как принято в Эстонии, имеют названия: недвижимость площадью 853 м2 под названием Лао и недвижимость площадью 1088 м2 под названием Кусти. На последнем находится половина исторического здания корчмы, а на другом - надворная постройка.

В 2010 году здание было утеплено и покрыто крышей из натуральной дранки. Стены здания толщиной в один метр построены из натурального камня, а частично - бревенчатые. К радости нового владельца, здание не находится под охраной как памятник старины.

Kорчма Казепере. Фото: City24

Расположение объекта прекрасное: деревня Падизе, на пересечении дорог, соединяющих Хаапсалу, Палдиски и Кейла. Центр деревни находится примерно в километре от корчмы, а до автобусной остановки рукой подать.