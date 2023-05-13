Видео ⟩ Пьяная компания на машине протаранила стену дома

Сегодня рано утром, в 6.29, в полицию поступило сообщение, что автомобиль Volkswagen врезался в стену дома на улице Техасе в поселке Азери.
В момент аварии, которая произошла в Ляэне-Вирумаа, в доме никого не было. В машине находились трое мужчин, одного из них доставили в больницу для проверки состояния здоровья.
Двое других в медицинской помощи не нуждались, но 28-летний водитель был в состоянии алкогольного опьянения. В полиции добавили, что точные обстоятельства ДТП выясняются.
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