Сб, 13.05.2023
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Видео ⟩ Пьяная компания на машине протаранила стену дома

rus.postimees.ee
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Место ДТП.
Место ДТП. Фото: Kuvatõmmis videost

Сегодня рано утром, в 6.29, в полицию поступило сообщение, что автомобиль Volkswagen врезался в стену дома на улице Техасе в поселке Азери.

В момент аварии, которая произошла в Ляэне-Вирумаа, в доме никого не было. В машине находились трое мужчин, одного из них доставили в больницу для проверки состояния здоровья.

Двое других в медицинской помощи не нуждались, но 28-летний водитель был в состоянии алкогольного опьянения. В полиции добавили, что точные обстоятельства ДТП выясняются.

Смотреть видео!

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