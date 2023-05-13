Сб, 13.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Матери нуждаются в поддержке общества и признании ценности материнства

Postimees
Facebook Twitter
Comments
Мероприятие по случаю дня матери в Мемориальном музее Лидии Койдулы в Пярну. 8 мая 2022 года.
Мероприятие по случаю дня матери в Мемориальном музее Лидии Койдулы в Пярну. 8 мая 2022 года. Фото: Jüri Looring
  • На женщин усиливается общественное давление, требующее от них профессионального развития
  • Общество с годами сильно изменилось, но семья не приспособилась к этим изменениям
  • И сейчас все-таки возможно одновременно получать радость от семьи, материнства и работы

Завтра будет праздноваться День матери. Метеопрогноз показывает, что нас ждет один из самых солнечных и теплых дней этой весны. Очень хотелось бы пожелать, чтобы таким же теплым было бы и отношение к матерям со стороны как членов их семей, так и всего общества.

Какой бы ни была погода, мать всегда остается матерью, и из поколения в поколения она позволяет человечеству переходить из прошлого в будущее. Через благополучные времена и через войны, через революции, эпидемии и технологические прорывы. Рядом с матерью человек находит самое безопасное для себя место. Благодаря матери все мы научились идти по жизни дальше и дальше, чтобы искать и находить свой собственный путь в мире.

В сегодняшнем номере газеты Postimees многодетные матери рассказывают о своей семье, жизни и работе. И о том, что больше всего радует их в детях. Так или иначе, это касается того воодушевления, с которым дети познают мир и открывают для себя его возможности. Это радость от того, что в один момент дети начнут уходить от матери все дальше и дальше, становясь самостоятельнее. Вот так выглядит материнская доля, и так было из века в век.

Впрочем, с течением времени кое-что меняется. Вспомним хотя бы матерей времен «Правды и справедливости». Скольким матерям приходилось отпускать своих детей слишком рано и навсегда, или же покидать их самим. К счастью, в современном мире такое происходит крайне редко. С другой же стороны, жизнь усложнилась.

Были времена, когда дети бегали по деревне стаями, и рядом с домом чьего ребенка они оказывались в обеденное время, в этом доме мать этого ребенка и кормила всех детей досыта. Еща пару десятков лет назад младшеклассники в сельской местности ходили в школу самостоятельно, да и дома могли оставаться одни. У детей было куда больше самостоятельности. А у мам и пап было куда больше смелости.

Сегодняшнее общество стало таким осторожным и предусмотрительным, что матери стали своего рода логистами, огромная часть времени которых уходит на сопровождение детей в школу и на различные занятия, причем не только в сельской местности, где это неизбежно, но и в городе. Хотя общество стало куда более безопасным, чем пару поколений тому назад.

Ко всему прочему, на женщин возросло общественное давление, от них требуют одновременно и профессионального развития, и реализации себя как матери. И это происходит в ситуации, когда в изменившемся обществе браки стали расторгаться куда чаще, чем раньше. Не у всех матерей есть возможность рассчитывать на помощь бабушек-дедушек, и многим матерям приходятся справляться совершенно самостоятельно.

Общество за последний век изменилось очень сильно, но у семьи не получилось приспособиться к этим изменениям. В роли пострадавшей стороны оказалась, увы, мать. Однако опубликованные сегодня в газетной версии Postimees истории многодетных матерей все-таки дают надежду, что и в сегодняшнем мире можно получать радость от семьи, материнства и работы.

Как было сказано очень многими людьми до нас, в конечном счете удовлетворение приносят вовсе не известность, признание или акции, а дети и внуки. И хотя у каждого человека жизнь проходит по-своему, и у разных людей по-разному складываются семейные отношения, все-таки у каждого человека есть мать. Дотроньтесь до своего пупка и на минутку задумайтесь об этом. Будь вы старым или молодым, ваш пупок напомнит вам, что когда-то вы были со своей матерью единым целым.

И подумайте, как далеко или близко друг от друга вы находитесь сейчас, как в пространственном, так и в духовном смысле. Задумайтесь, когда вы в последний раз приходили к своей матери, когда вы с ней говорили, или по-настоящему, или в своих мыслях, если по-другому это сделать уже невозможно.

И попробуйте сделать немного больше, чем вы делали до сих пор, ради того, чтобы дорога к матери никогда не зарастала.

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх