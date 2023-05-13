КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Матери нуждаются в поддержке общества и признании ценности материнства

Сегодняшнее общество стало таким осторожным и предусмотрительным, что матери стали своего рода логистами, огромная часть времени которых уходит на сопровождение детей в школу и на различные занятия, причем не только в сельской местности, где это неизбежно, но и в городе. Хотя общество стало куда более безопасным, чем пару поколений тому назад.

Ко всему прочему, на женщин возросло общественное давление, от них требуют одновременно и профессионального развития, и реализации себя как матери. И это происходит в ситуации, когда в изменившемся обществе браки стали расторгаться куда чаще, чем раньше. Не у всех матерей есть возможность рассчитывать на помощь бабушек-дедушек, и многим матерям приходятся справляться совершенно самостоятельно.

Общество за последний век изменилось очень сильно, но у семьи не получилось приспособиться к этим изменениям. В роли пострадавшей стороны оказалась, увы, мать. Однако опубликованные сегодня в газетной версии Postimees истории многодетных матерей все-таки дают надежду, что и в сегодняшнем мире можно получать радость от семьи, материнства и работы.

Как было сказано очень многими людьми до нас, в конечном счете удовлетворение приносят вовсе не известность, признание или акции, а дети и внуки. И хотя у каждого человека жизнь проходит по-своему, и у разных людей по-разному складываются семейные отношения, все-таки у каждого человека есть мать. Дотроньтесь до своего пупка и на минутку задумайтесь об этом. Будь вы старым или молодым, ваш пупок напомнит вам, что когда-то вы были со своей матерью единым целым.

И подумайте, как далеко или близко друг от друга вы находитесь сейчас, как в пространственном, так и в духовном смысле. Задумайтесь, когда вы в последний раз приходили к своей матери, когда вы с ней говорили, или по-настоящему, или в своих мыслях, если по-другому это сделать уже невозможно.