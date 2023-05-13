НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОБ ОПАСНОСТИ ⟩ В сауне может стать слишком горячо

«При наличии соответствующих навыков отопительные системы частных саун может чистить для себя и сам собственник дома/сауны, но в этом случае через каждые пять лет надо вызывать профессионального трубочиста, который очистит всю отопительную систему, проверит ее состояние и оценит безопасность», – подчеркнула Кийль.

При этом вызов трубочиста не всегда гарантирует пожарную безопасность. Кийль привела пример, когда металлический дымоотвод в сауне находился слишком близко к древесине и от жара наверху дымоотвода возникло возгорание.

Пожар удалось взять под контроль, частично сгорели только перекрытие и крыша, но печалит тот факт, что за два месяца до пожара в доме побывал трубочист, однако профилактическое обслуживание отопительной системы проведено не было.

«Сделай сам» никуда не годится

Опасность пожара повышают все более популярные проекты DIY – «сделай сам». Без труда можно нагуглить статьи, призывающие построить баню самостоятельно: если умеешь держать в руках дрель, легко справишься! На самом деле это не такая хорошая идея, как может показаться сначала.

Кийль отметила, что причины пожаров в саунах часто обусловлены именно строительными ошибками. Например, части отопительной системы (каменка, дымогарная труба, дымовая труба, проходы и т. д.) располагаются слишком близко к древесине. Проблемы возникали и из-за того, что защитные экраны были установлены прямо на древесину или винты были вкручены прямо в деревянные конструкции.