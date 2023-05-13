НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОБ ОПАСНОСТИ ⟩ В сауне может стать слишком горячо

В этом году походы в сауну станут для эстонских любителей бани особенными: Эстонское общество сельского туризма назвало 2023 год годом сауны, чтобы повысить популярность этого горячего времяпрепровождения. Но праздник может стать слишком огненным и опасным для жизни – как недавно в Вильяндимаа.
Когда в конце марта спасатели приехали на вызов в деревню Одисте, сауна, находящаяся во дворе одного жилого дома, горела открытым пламенем, крыша уже обвалилась. Спасатели не позволили огню добраться до жилого дома и автомобилей, но сходить в баню жильцам этого дома некоторое время не удастся.
«Это пример того, почему в бане тоже должен быть дымовой датчик. Недавно произошел случай в волости Сымеру, где за каменкой в бане загорелась стена, но благодаря тому, что сработал датчик, удалось быстро отреагировать и предотвратить крупный ущерб», – сказал руководитель подразделения частных клиентов G4S Тармо Пярьяла.
Эксперт отдела надзора за безопасностью Спасательного департамента Тийна Кийль рассказывает об другом случае, произошедшем в прошлом году.
Семья построила новую баню с хорошей каменкой, но поставила обычную металлическую трубу с изоляцией. Дальнейшие события были ожидаемы: потолок рядом с трубой загорелся, потому что слой изоляции был слишком тонкий.
«Мы видим, насколько важно использовать детали соответствующего назначения. В случае этой сауны специалист не оценивал безопасность отопительной системы», – сказала Кийль. Она отметила, что в этом доме не бывал и трубочист.
Чистый дымоход – еще не гарантия
Чему могут научить эти примеры? Достаточно ли вызвать трубочиста, или это слишком простое решение? Отопительные системы необходимо чистить раз в год, но, если производитель указал в инструкции по эксплуатации другую регулярность, следует соблюдать ее.
«При наличии соответствующих навыков отопительные системы частных саун может чистить для себя и сам собственник дома/сауны, но в этом случае через каждые пять лет надо вызывать профессионального трубочиста, который очистит всю отопительную систему, проверит ее состояние и оценит безопасность», – подчеркнула Кийль.
При этом вызов трубочиста не всегда гарантирует пожарную безопасность. Кийль привела пример, когда металлический дымоотвод в сауне находился слишком близко к древесине и от жара наверху дымоотвода возникло возгорание.
Пожар удалось взять под контроль, частично сгорели только перекрытие и крыша, но печалит тот факт, что за два месяца до пожара в доме побывал трубочист, однако профилактическое обслуживание отопительной системы проведено не было.
«Сделай сам» никуда не годится
Опасность пожара повышают все более популярные проекты DIY – «сделай сам». Без труда можно нагуглить статьи, призывающие построить баню самостоятельно: если умеешь держать в руках дрель, легко справишься! На самом деле это не такая хорошая идея, как может показаться сначала.
Кийль отметила, что причины пожаров в саунах часто обусловлены именно строительными ошибками. Например, части отопительной системы (каменка, дымогарная труба, дымовая труба, проходы и т. д.) располагаются слишком близко к древесине. Проблемы возникали и из-за того, что защитные экраны были установлены прямо на древесину или винты были вкручены прямо в деревянные конструкции.
Первое правило: баню должен строить профессионал. По словам представителя SaunaProf Дмитрия Курбатова, если нет проекта сауны, ни в коем случае нельзя строить ее самостоятельно.
«Очень часто забывают установить электрокабели на электрическую каменку, датчик каменки и наружную панель управления. У каждого производителя свои требования», - сказал он.
По словам Курбатова, потенциальную опасность пожара представляет уже то, что человек не читает инструкцию по эксплуатации каменки и другого оборудования для сауны. «Большой проблемой является и неофициальная установка дымовых труб. Очень часто их ставят строители общего профиля, но они не в состоянии оценить безопасность расстояния и выбрать материалы, которые защитят каркас крыши, потолок и стены, - подчеркнул он. - Опасность, несомненно, представляет и износ металлических дымовых труб, а также сажа в каменке или трубе».
Он добавил, что им неоднократно приходилось перестраивать сауны. «В этих саунах были очень мощные дровяные каменки, но безопасное расстояние не учитывалось. Мы построили за каменкой огнеупорную стену, а также сделали огнеупорный потолок», - привел он пример.
Эксперт по надзору за безопасностью Кийль добавила, что если сауна построена по согласованному строительному проекту и имеется разрешение на использование, то, по всей вероятности, сауна пожаробезопасна.
Памятка владельца сауны
· В саунах, работающих на твердом топливе, обязательно должен быть датчик угарного газа.
· Следуйте инструкции производителя отопительной системы.
· В сауне стоит иметь огнетушитель, чтобы можно было потушить пожар еще в начальной стадии.
· В сауне стоит иметь и дымовой датчик, который быстро сообщит о пожаре.
· Не загромождайте пути передвижения.
· Не громоздите горючий материал в помещениях. Например, дров приносите столько, сколько необходимо для растопки.