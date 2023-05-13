КОМНАТА СМЕХА ⟩ Семья сняла дом на две ночи: «Да он меньше, чем наша машина!»

Мать, отец, двое взрослых детей и две собаки отправились в короткое путешествие, всего на две ночи. Отец семейства, не вдаваясь в подробности, забронировал по очень разумной цене прекрасный дом, который находился в подходящем месте.

Младший сын поступил в колледж, и семья решила отпраздновать это событие вне дома. Однако оказалось, что отцу надо было не спешить с бронированием.

Старшая дочь, двадцатипятилетняя Кайли, сняла на видео реакцию брата, когда они приехали на место для ночлега. Ни один из них не смог сдержать смех, насколько этот кукольный домик оказался крошечным. Неизвестно, как там поместилась бы семья из четырех человек с двумя собаками.

Первый этаж дома был размером всего 10 м2, а на втором этаже разместилась антресоль площадью 8 м2. Мать и отец ночевали в этом крохотном домике вместе с собаками, но дети все же отправились в ближайшую гостиницу.