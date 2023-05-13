Обратившихся за неотложной медицинской помощью стало больше, лидируют дети

За 2022 год за неотложной медицинской помощью обратилось или было доставлено в приемный покой 492,3 тысячи человек, что в среднем составляет 1 349 человек в сутки. По сравнению с предыдущим годом количество обратившихся выросло на 12%.

Согласно информации Института развития здоровья, лидерами по росту обращений за скорой помощью стали дети. В 2022 году в приемные покои неотложек обратилось почти 100 000 детей в возрасте до 14 лет, что на 31% больше, чем в предыдущем году.

Число жителей Эстонии, обратившихся за оказанием неотложной помощи, достигло докоронавирусного уровня 2019 года. Фото: Институт развития здоровья

Основной причиной такого роста является снятие изоляционных ограничений в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Интенсивность взаимного общения, посещение учреждений школьного и внешкольного образования и активные игры в каникулярное время способствовали, например, увеличению числа травматических ситуаций.

Сам характер травм остается неизменным, как и в прошлые годы. Согласно данным Института развития здоровья, чаще всего это различные виды падений, которые составляют 44% от всех обращений. На втором месте, в 34% случаев, – повреждения каким-либо предметом, например, палкой, игрушечным оружием, спортивным инвентарем. И третье место по числу повреждений занимают разного рода столкновения с какими-либо предметами на спортивной площадке или в быту, таких случаев 8 процентов от всех травм.

Увеличилось и число тех, кто обратился в отделение неотложной помощи самостоятельно. По сравнению с 2021 годом таких пациентов стало на 17% больше. Несмотря на рост числа обратившихся, специалисты считают, что это норма, учитывая статистику доковидных лет.

«По данным больниц, в приемном отделении скорой медицинской помощи восстановлена ​​нормальная до COVID-19 ситуация», - пояснил аналитик TAI Геттрин Кивисильд.

Не является из ряда вон выходящим и то, что 73% людей пришли на прием в неотложку самостоятельно или были доставлены родственниками, 21% обратившихся был привезен автомобилем скорой помощи, 4% направлены из других медицинских учреждений, и минимальное количество человек, около 2%, стали пациентами при помощи полиции.