Сб, 13.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Началась продажа объектов микрорайона Kangru Kodu под Таллинном

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Так будет выглядеть новый квартал Kangru Kodu.
Так будет выглядеть новый квартал Kangru Kodu. Фото: Everaus Kinnisvara

Компания Everaus Kinnisvara начала продажу земельных участков в жилом квартале Kangru Kodu в поселке Луйге, расположенном недалеко от Таллинна, в волости Кийли.

Эксклюзивная застройка состоит из 47 объектов, из которых десять будут проданы как земельные участки, а на остальной территории застройщик построит отдельные дома и рядные дома. В жилом комплексе Kangru Kodu можно купить большие участки с высоким озеленением, на которых можно построить дом по своему желанию, или выбрать подходящий дом из предложенных застройщиком проектов.

«Застройку Kangru Kodu отличают большие и просторные участки с высоким озеленением, что является редкостью для Таллинна, - описывает новый девелоперский проект компании Янар Муттик, исполнительный директор Everaus Kinnisvara, - это ценное место для тех, для кого важны как уединение, так и близость к городу: до центра Таллинна можно добраться на машине всего за пятнадцать минут». «Если учесть, что среднее домохозяйство с детьми состоит из четырех человек, то в микрорайоне в будущем будет проживать почти 200 человек», - добавляет Муттик.

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх