Началась продажа объектов микрорайона Kangru Kodu под Таллинном

Эксклюзивная застройка состоит из 47 объектов, из которых десять будут проданы как земельные участки, а на остальной территории застройщик построит отдельные дома и рядные дома. В жилом комплексе Kangru Kodu можно купить большие участки с высоким озеленением, на которых можно построить дом по своему желанию, или выбрать подходящий дом из предложенных застройщиком проектов.

«Застройку Kangru Kodu отличают большие и просторные участки с высоким озеленением, что является редкостью для Таллинна, - описывает новый девелоперский проект компании Янар Муттик, исполнительный директор Everaus Kinnisvara, - это ценное место для тех, для кого важны как уединение, так и близость к городу: до центра Таллинна можно добраться на машине всего за пятнадцать минут». «Если учесть, что среднее домохозяйство с детьми состоит из четырех человек, то в микрорайоне в будущем будет проживать почти 200 человек», - добавляет Муттик.