По словам Ильмара Раага, Александр Чернов, который был одним из его основных контактов во время неурядиц в Slava Ukraini, был задержан вчера вечером и подозревается в торговле оружием.
Арестован информатор, разоблачивший нарушения в эстонской организации Slava Ukraini
Утром 12 мая полиция Днепропетровской области провела в квартире сестры Чернова обыск. Чернова обвиняют в хранении и сбыте оружия. Сообщается, что 14 апреля он предлагал на продажу в Днепре какое-то оружие. Оружия в квартире обнаружено не было, но при обыске его автомобиля Mishubishi Colt был обнаружен противотанковый гранатомет РПГ и шесть гранат.
По словам друзей Александра Чернова, обвинение сфабриковано. Сестра Чернова признается, что в ночь перед обыском, когда на улице было темно, сигнализация машины Чернова срабатывала трижды. Они не пошли проверять машину ночью.
Насколько известно сестре Чернова, тот должен был в ближайшие дни получить бумаги, которые позволили бы ему поехать в Эстонию и дать показания.
По словам друзей Чернова, это заказная работа, чтобы заставить его молчать и дискредитировать его авторитет. Также считается, что заказ и его исполнение происходили на низком региональном уровне, поэтому центральные власти в Киеве не были в курсе событий.
«Я подтверждаю, что Александр Чернов одним из первых предоставил нам важную информацию о сделках, совершенных в тени IC Construction. Для меня он один из героев Украины», - сказал член совета НКО Slava Ukraini Ильмар Рааг.
Рааг отметил, что с начала войны Чернов помогал украинской армии, и в то же время выступал против коррупции. «Многие его заявления подтверждены расследованиями, проведенными в украинской и эстонской прессе. По моей информации, он встречался с украинскими правоохранительными органами. Последние полтора месяца он вел себя сдержанно, чтобы избежать возможной мести Васькива», - подчеркнул Рааг.
«В то же время, с помощью эстонских партнеров он подготовил легальную возможность приехать в Эстонию, чтобы, в том числе, официально дать дополнительные показания эстонской полиции. По крайней мере, таково было наше соглашение», - добавил Рааг.
На прошлой неделе Postimees писал, что совет НКО Slava Ukraini признал подозрительным все, что связано компанией IC Constructions, связанной с партнером Йоханны-Марии Лехтме Геннадием Васькивым. В дополнение к ранее возникшим подозрениям появилось новое, касающееся 1,15 млн евро, заплаченных за рождественские наборы.
Председатель совета НКО Slava Ukraini Кристо Тохвер заявил, что тревожные звоночки появились именно в отношении деятельности IC Constructions. «При рассмотрении других проектов проблемных мест не обнаружено. Например, очень правильно было проведено обучение фронтовых медиков, также были приняты альтернативные ценовые предложения», - сказал он.
Госпрокуратура Эстонии возбудила уголовное дело
Госпрокуратура 9 мая возбудила уголовное дело по статье о присвоении имущества для расследования использования средств, собранных НКО Slava Ukraini в поддержку Украины. 8 мая стало известно, что Украина также расследует подозрения, вызванные скандалом с пожертвованиями.
Поскольку деятельность НКО Slava Ukraini проходила также на территории Украины, важную роль в выяснении обстоятельств сыграет сотрудничество с украинскими правоохранительными органами.
В связи с возбужденными в Эстонии и Украине уголовными делами 9 мая вечером совет НКО Slava Ukraini решил на время расследования отозвать Йоханну-Марию Лехтме из правления.