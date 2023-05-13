СМИ: арестован информатор, связанный с эстонской организацией Slava Ukraini

На прошлой неделе Postimees писал, что совет НКО Slava Ukraini признал подозрительным все, что связано компанией IC Constructions, связанной с партнером Йоханны-Марии Лехтме Геннадием Васькивым. В дополнение к ранее возникшим подозрениям появилось новое, касающееся 1,15 млн евро, заплаченных за рождественские наборы.

Председатель совета НКО Slava Ukraini Кристо Тохвер заявил, что тревожные звоночки появились именно в отношении деятельности IC Constructions. «При рассмотрении других проектов проблемных мест не обнаружено. Например, очень правильно было проведено обучение фронтовых медиков, также были приняты альтернативные ценовые предложения», - сказал он.

Госпрокуратура Эстонии возбудила уголовное дело

Госпрокуратура 9 мая возбудила уголовное дело по статье о присвоении имущества для расследования использования средств, собранных НКО Slava Ukraini в поддержку Украины. 8 мая стало известно, что Украина также расследует подозрения, вызванные скандалом с пожертвованиями.

Поскольку деятельность НКО Slava Ukraini проходила также на территории Украины, важную роль в выяснении обстоятельств сыграет сотрудничество с украинскими правоохранительными органами.