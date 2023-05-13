Прямая трансляция ⟩ Бессонная ночь: Рийгикогу уже более суток продолжает заседание в условиях обструкции

то заседание может продлиться максимум до 21:00 субботы. У депутатов была бессонная ночь и проходит насыщенная суббота, так как оппозиция не отказалась от обструкции и продолжает представлять проекты и запросы.

Если парламенту все же удастся провести заседание в обычном режиме, то в его повестку дня войдет первое чтение законопроекта о внесении изменений в Закон о семейных пособиях и Закон о семейных пособиях, Закон о семье и в Закон о трудовом договоре.

Из-за обструкции оппозиции парламент до сих пор не смог приступить к первому чтению законопроекта, а именно с понедельника депутаты от оппозиции пользовались своим правом на подачу запросов и вопросов, ими были также представлены сотни процессуальных вопросов.