Рийгикогу, работающий с понедельника в условиях объявленной оппозицией обструкции оппозиции, уже более 24 часов подряд продолжает работать в таком же режиме и на созванном в пятницу дополнительном заседании. В пятницу внеочередное заседание началось в 15 часов и к данному моменту работа по существу так и не началась.
Прямая трансляция ⟩ Бессонная ночь: Рийгикогу уже более суток продолжает заседание в условиях обструкции
то заседание может продлиться максимум до 21:00 субботы. У депутатов была бессонная ночь и проходит насыщенная суббота, так как оппозиция не отказалась от обструкции и продолжает представлять проекты и запросы.
Если парламенту все же удастся провести заседание в обычном режиме, то в его повестку дня войдет первое чтение законопроекта о внесении изменений в Закон о семейных пособиях и Закон о семейных пособиях, Закон о семье и в Закон о трудовом договоре.
Из-за обструкции оппозиции парламент до сих пор не смог приступить к первому чтению законопроекта, а именно с понедельника депутаты от оппозиции пользовались своим правом на подачу запросов и вопросов, ими были также представлены сотни процессуальных вопросов.
Оппозиция добивается исключение из рассмотрения законопроекта, урезающего семейные пособия.