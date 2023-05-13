Рийгикогу, работающий с понедельника в условиях объявленной оппозицией обструкции, уже 22-й час подряд продолжает работать в таком же режиме и на созванном в пятницу во второй половине дня дополнительном заседании.
Прямая трансляция ⟩ Бессонная ночь: в условиях обструкции заседание Рийгикогу длится уже почти сутки
Заседание Рийгикогу началось в пятницу после окончания работы парламентской комиссии по делам Европейского союза в 15 часов и может продлиться максимум до 21.00 субботы. У депутатов была бессонная ночь и предстоит насыщенная суббота, поскольку оппозиция не отказалась от обструкции и начала представлять проекты и запросы и в пятницу.
Если парламенту все же удастся провести заседание в обычном режиме, то в его повестку дня войдет первое чтение законопроекта о внесении изменений в Закон о семейных пособиях и Закон о семейных пособиях, Закон о семье и в Закон о трудовом договоре.
Из-за обструкции оппозиции парламент до сих пор не смог приступить к первому чтению законопроекта, а именно с понедельника депутаты от оппозиции пользовались своим правом на подачу запросов и вопросов, ими были также представлены сотни процессуальных вопросов.
Оппозиция добивается исключения из рассмотрения законопроекта, урезающего семейные пособия.