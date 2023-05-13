Фото: под Таллинном продается просто сказочный дом

В продажу поступи дом у моря с садовым домиком и навесом на две машины в придачу. За недвижимость просят 399 900 евро.

Фото: KV.EE

На первом этаже пятикомнатного особняка, построенного в 2014 году, расположены холл, кухня, гостиная, две небольшие спальни и санузел с сауной. Этажом выше находятся гардеробная, ванная комната и две спальни. Дом отапливается печью-камином, дополнительно установлены два воздушно-тепловых насоса и полы с подогревом в холле, кухне и ванной комнате.

Фото: KV.EE

Расположенный на участке уютный садовый домик площадью 35,9 м2 идеально подходит для приема гостей. В садовом, или гостевом, доме с романтическим интерьером есть небольшая кладовая, ванная и гостиная с кухней. Садовый домик можно использовать круглый год, он отапливается печью-камином или воздушно-тепловым насосом.

Фото: KV.EE

Рядом с домом расположен навес на две машины и сарай, где можно хранить все необходимое для ухода за участком. В саду площадью 1370 м2 растут фруктовые деревья, цветы и ягодные кустарники.

Фото: KV.EE