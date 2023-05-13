Премьеры стран Балтии: нехватки газа следующей зимой не будет

Глава литовского правительства Ингрида Шимоните отмечает, что домохозяйства и предприятия не останутся без электричества и газа.

«Мы были готовы прошлой зимой, теперь мы готовы еще лучше. (...) После сезона мы знаем, что уровень в хранилищах намного выше, чем когда-либо прежде в тот же период на европейском уровне, а цены, по сравнению с пиком августа 2022 года, упали», - сказала Шимоните на пресс-конференции в пятницу в Таллинне.

Она заметила, что цены на газ в последнее время были большой проблемой, странам приходилось выделять на это много средств для поддержки бизнеса и жителей, но при этом государство поддерживало и инвестиции в возобновляемые источники энергии, в повышение эффективности потребления.

«Поэтому я думаю, что мы намного сильнее и в большей безопасности, чем несколько лет назад», - сказала Шимоните.

Между тем премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что для того, чтобы в Эстонии было достаточно энергии, ускоряется планирование и инвестиции различных проектов, кроме того, в Латвии есть газохранилище.

«Мы подписали меморандум по сжиженному природному газу вместе с Латвией, вместе используем Инчукалнское газохранилище и готовимся к аварийному сценарию, если это будет необходимо. Так что готовимся к следующей зиме», - сказала она на совместной пресс-конференции.

Глава латвийского правительства Кришьянис Кариньш заявил, что в Инчукалнсе есть запасы газа, которые были закуплены еще в прошлом году.