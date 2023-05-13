В Брянской области разбились два вертолет Ми-8, истребитель Су-34 и, возможно, истребитель Су-25. По предварительным данным, они могли быть сбиты с территории России.
Видео ⟩ В России в 50 километрах от границы с Украиной разбились два вертолета и два истребителя
В районе города Клинцы Брянской области России упал вертолет Ми-8. Судя по видео, которое публикуют пользователи соцсетей, вертолет был сбит. От Клинцов до ближайшей точки украинской границы - около 50 км.
На распространенном в сетях видео запечатлено, что вертолет взрывается в воздухе и огненным шаром падает вертикально вниз.
Пользователи соцсетей высказывают предположения, что российский вертолет мог быть сбит российскими же зенитчиками, но надежных подтверждений (или опровержений) этой версии пока нет.
В результате падения вертолета погибли находившиеся на борту два человека. Также пострадала 51-летняя женщина, которая, по данным Baza, была ранена обломками. Женщину госпитализировали с ожогами. По версии Mash, на нее «пролилась горящая жидкость, предположительно, топливо».
Также в Брянской области разбился истребитель Су-34. Он упал предположительно в районе города Стародуб. Экипаж Су-34 погиб. Пилот и штурман не смогли катапультироваться, передает Mash.
В Брянской области ищут «диверсантов», которые могут быть причастны к атаке на Ми-8 и Су-34, сообщают Baza и Mash. В регионе введен план «Перехват», утверждают телеграм-каналы.
По версии следствия, вертолет и самолет могли быть сбиты с территории России, пишет Baza.
Сотрудник прокремлевского СМИ сообщил, что «потеряны два Ми-8, один Су-34, и вероятно, еще один Су-25».
Пророссийский Telegram-канал «Рыбарь» также пишет о потере четырех летательных аппаратов и называет это «черным днем для российской авиации».