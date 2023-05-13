Видео ⟩ В России в 50 километрах от границы с Украиной упал вертолет

В районе города Клинцы Брянской области России упал вертолет Ми-8. Судя по видео, которое публикуют пользователи соцсетей, вертолет был сбит. От Клинцов до ближайшей точки украинской границы - почти 50 км.

На распространенном в сетях видео запечатлено, что вертолет взрывается в воздухе и огненным шаром падает вертикально вниз.

Пользователи соцсетей высказывают предположения, что российский вертолет мог быть сбит российскими же зенитчиками, но надежных подтверждений (или опровержений) этой версии пока нет.

В результате падения вертолета пострадала 51-летняя женщина. Как пишет Baza, она была ранена обломками. Женщину госпитализировали с ожогами. По версии Mash, на нее «пролилась горящая жидкость, предположительно, топливо».