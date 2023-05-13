Совершенное 9 мая в Нарве нападение на Даниила Куракина, державшего в руках флаг Украины, а также враждебная кампания против Алины Ворончихиной, замеченной 9 мая на нарвском променаде в антипутинской футболке, на некоторое время подвесили в воздухе вопрос о том, всегда ли и везде ли в Эстонии эстонскому государству удается защищать свои ценности. К настоящему моменту тревожный вопрос вроде бы снят, но никто не знает, окончательно ли.
ОТ РЕДАКЦИИ ⟩ Акции против войны и тирании – это не провокация, а поступок
Устоявшийся формат общественных мероприятий, проводившихся в Эстонии ежегодно 9 мая, ушел в историю еще в прошлом году, когда на фоне российского военного вторжения в Украину эстонские власти законодательно обеспечили нулевую толерантность к демонстрации в общественном пространстве символики государства-агрессора и к проведению публичных собраний, прямо или косвенно одобряющих его политику.
И в прошлом, и в нынешнем году эстонская полиция с удовлетворением отмечала, что никаких по-настоящему серьезных инцидентов, связанных с нарушением новых законов, 9 мая не происходило, и что никаких значительных провокаций со стороны поклонников идеологии т. н. «русского мира» не фиксировалось. Нынешний год в целом поддержал и продолжил эту позитивную тенденцию, поскольку нигде в Эстонии не возникло ничего и близко похожего на угрозу массовых беспорядков.
Украинский флаг и антипутинская футболка для кого-то остаются раздражающим фактором
В то же время трудно оставить без внимания два инцидента в Нарве, в рамках которых в достаточно напряженную ситуацию попали люди, пожелавшие в публичном пространстве не поддержать, а осудить российское военное нападение на Украину.
Как хорошо известно, 9 мая на ивангородской стороне реки Нарова был установлен и развернут в сторону Эстонии монументальный экран, на котором велась трансляция «победоносного» пропагандистского концерта. Приехавший в этот день в Нарву таллиннский общественный активист Даниил Куракин во время трансляции концерта встал на бортик лестницы Гана и развернул в сторону Ивангорода флаг Украины. После этого к нему подошла группа недовольных людей, при этом самый недовольный среди них мужчина стал грубо толкать Куракина и вырывать у него флаг.
В ситуацию оперативно вмешалась полиция. Самый активный нападавший был задержан. Им оказался 59-летний гражданин России. Уже на следующий день он, выразив сожаление в содеянном, был приговорен к одному году и трем месяцам условного лишения свободы. Однако, при всей прискорбности самого факта такого инцидента и недопустимости действий правонарушителя, нельзя сказать, что он вызывает какое-то уж сильное удивление, поскольку вряд ли у кого-то есть сомнения, что среди жителей Эстонии есть и немало таких, кто смотрит на войну как раз глазами «российской пропаганды», так что возникновение подобных бытовых конфликтов на идеологической почве довольно легко объяснить.
Совсем другая история, однако, возникает, с учительницей музыки Нарвской Ваналиннаской государственной школы Алиной Ворончихиной, которая 9 мая пришла на променад у реки Нарова в футболке с надписью «Путин х***ло». Результатом такого выражения учительницей гражданской позиции стал вызов ее на беседу директором школы, которая довела до ее сведения гнев некоторых родителей учеников, потребовавших увольнения Ворончихиной.
Итогом разговора между директором и учительницей стало поданное последней заявление об уходе. Позднее, правда, Ворончихина забрала свое заявление и сообщила, что намерена продолжить работу в учебном заведении. Она объяснила прессе, что, возможно, в первый момент неверно истолковала слова директора школы, и что на самом деле претензия директора касалась вовсе не идеологического окраса послания на футболке Ворончихиной, а использования в нем конкретного нецензурного слова.
Госучреждение могло бы смелее поддерживать своего работника, осуждающего агрессию
Очень хочется верить, что ситуация обстоит на самом деле так, потому что в противном случае пришлось бы разбираться, почему для руководителя госучреждения появление подчиненного ему работника в такой футболке на променаде могло стать проблемой, ведь естественным ожиданием от руководителя государственного учреждения является его следование государственной политике.
Эта же политика исходит - среди прочего - сейчас и из того, что в эстонском обществе существует твердый консенсус в отношении к войне в Украине, и суть этого консенсуса такова, что Россия, государство, совершившее кровавую агрессию против соседа, заслуживает - как страна-преступник - категорического порицания, а Украина, страна, отстаивающая в войне с агрессором независимость и свободу, заслуживает безусловной поддержки.
Разумеется, из всего этого вовсе не следует, что от всех жителей Эстонии кто-то требует каких-то вербальныx подтверждений порицания и поддержки; но это, однако, среди прочего, означает, что согласующееся с этим консенсусом поведение любого человека, состоящего на госслужбе, ни при каких обстоятельствах не может быть истолковано как противоречащее его на такой службе нахождению. Было бы здорово, если директор школы смогла разъяснить это родителям школьников, недовольным футболкой учительницы.
Для защиты суверенитета Эстонии нет исключений ни на карте, ни в календаре
В своих разъяснениях директор могла бы заодно и - как представитель государства - напомнить, что Нарва - точно такая же часть Эстонии, как и любая другая, а оттого этот самый консенсус распространяется на Нарву точно так же, как и на Таллинн, или на Тарту, или даже на Кярдла; никакие региональные исключения не предусмотрены. Если у кого-то были иллюзии, что эстонское государство готово при особых обстоятельствах немного поступаться своим суверенитетом на некоторых территориях, то после 24.02.2022 оснований для таких иллюзий уж точно не осталось.
И точно так же, как в случае с «пространственными» исключениями, в этом вопросе не предусмотрено и «временных», то есть хронологических; группы в соцсетях, объединяющие эстонских пользователей с родным русским языком, полнятся сейчас постами от выразителей таких настроений, что, мол, можно «стерпеть» и украинский флаг, и даже нецензурную футболку, но уж 9 мая можно было бы воздержаться от их демонстрации… Это тоже тупиковый путь для рассуждений, потому что после 24.02.2022 для государства стало очень важным напоминать, что эстонский суверенитет незыблем не только на 45 339 кв. км, но и 365 (а вовсе не, допустим, 364) дней в году.