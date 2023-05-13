ОТ РЕДАКЦИИ ⟩ Акции против войны и тирании – это не провокация, а поступок

Госучреждение могло бы смелее поддерживать своего работника, осуждающего агрессию

Очень хочется верить, что ситуация обстоит на самом деле так, потому что в противном случае пришлось бы разбираться, почему для руководителя госучреждения появление подчиненного ему работника в такой футболке на променаде могло стать проблемой, ведь естественным ожиданием от руководителя государственного учреждения является его следование государственной политике.

Эта же политика исходит - среди прочего - сейчас и из того, что в эстонском обществе существует твердый консенсус в отношении к войне в Украине, и суть этого консенсуса такова, что Россия, государство, совершившее кровавую агрессию против соседа, заслуживает - как страна-преступник - категорического порицания, а Украина, страна, отстаивающая в войне с агрессором независимость и свободу, заслуживает безусловной поддержки.

Разумеется, из всего этого вовсе не следует, что от всех жителей Эстонии кто-то требует каких-то вербальныx подтверждений порицания и поддержки; но это, однако, среди прочего, означает, что согласующееся с этим консенсусом поведение любого человека, состоящего на госслужбе, ни при каких обстоятельствах не может быть истолковано как противоречащее его на такой службе нахождению. Было бы здорово, если директор школы смогла разъяснить это родителям школьников, недовольным футболкой учительницы.

Для защиты суверенитета Эстонии нет исключений ни на карте, ни в календаре

В своих разъяснениях директор могла бы заодно и - как представитель государства - напомнить, что Нарва - точно такая же часть Эстонии, как и любая другая, а оттого этот самый консенсус распространяется на Нарву точно так же, как и на Таллинн, или на Тарту, или даже на Кярдла; никакие региональные исключения не предусмотрены. Если у кого-то были иллюзии, что эстонское государство готово при особых обстоятельствах немного поступаться своим суверенитетом на некоторых территориях, то после 24.02.2022 оснований для таких иллюзий уж точно не осталось.