Эстония настаивает: Украина уже скоро должна получить четкий план вступления в НАТО

Украина на саммите в Вильнюсе должна получить четкий план вступления в НАТО, заявил в субботу на конференции Леннарта Мери министр иностранных дел Маргус Цахкна.
По словам Цахкна, важно, чтобы Швеция стала членом НАТО еще до летнего саммита, но Украине также нужен четкий план для достижения членства в альянсе.
«Вопрос о вступлении Украины не должен быть темой, которую нужно избегать любой ценой, - сказал Цахкна. - Кандидатуру Украины в НАТО, решение по которой уже было принято 15 лет назад в Бухаресте, необходимо быстро продвигать и тем самым вселить надежду в Украину».
Цахкна подчеркнул, что полномасштабная война России в Украине наглядно показывает, как ведет себя агрессор в ситуации, когда страна одинока и не имеет гарантий защиты своих союзников.
«Серые зоны по соседству с Россией не работают, и поэтому Украина в будущем нуждается в надежной поддержке со стороны НАТО», - сказал Цахкна.
Кроме того, по словам Цахкна, на саммите в Вильнюсе необходимо показать, что НАТО действительно общими усилиями защищает каждый сантиметр своей территории, а также важно договориться с союзниками об увеличении расходов на оборону.