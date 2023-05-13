Сб, 13.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Дорожные работы в центре Таллинна сильно вредят местным предпринимателям

Аймур-Яан Кескель
Facebook Twitter
Comments
Ремонт улицы Пронкси.
Ремонт улицы Пронкси. Фото: Eero Vabamägi

Заведующий музыкальным магазином Stanford Music в центре Таллинна Кристьян Пыльд утверждает, что ведущиеся в Кесклиннаской части столицы дорожные работы существенно снизили количество посетителей. На машине к магазину не подъехать, а с недавних пор серьезно усложнился доступ к магазину и для пешеходов.

Заведующий магазином сказал Postimees, что дорожные работы сильно нарушили рутинную деятельность магазина. Работы начались в октябре, и вызванные ими изменения пришлось ощутить сразу. Обычно декабрь оказывается самой горячей порой в магазине, но в конце прошлого года этот период в работе был для магазина исключительно спокойным.

«Поскольку наш магазин занимается и продажей крупногабаритных товаров, возможность подъехать к магазину на автотранспорте является для нас очень важной. В сложившейся ситуации мы оказались оставленными без этой возможности», - объясняет Пыльд.

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх