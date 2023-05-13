Дорожные работы в центре Таллинна сильно вредят местным предпринимателям

Заведующий музыкальным магазином Stanford Music в центре Таллинна Кристьян Пыльд утверждает, что ведущиеся в Кесклиннаской части столицы дорожные работы существенно снизили количество посетителей. На машине к магазину не подъехать, а с недавних пор серьезно усложнился доступ к магазину и для пешеходов.
Заведующий магазином сказал Postimees, что дорожные работы сильно нарушили рутинную деятельность магазина. Работы начались в октябре, и вызванные ими изменения пришлось ощутить сразу. Обычно декабрь оказывается самой горячей порой в магазине, но в конце прошлого года этот период в работе был для магазина исключительно спокойным.