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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Сотни людей пришли на митинг. Ратас: Партия реформ должна покинуть правительство

Лоора-Элизабет Ломп
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Парк Таммсааре сегодня был зеленее, чем когда-либо, так как Центристская партия провела тут митинг против повышения налогов, в котором приняли участие сотни людей.

Председатель Центристской партии Юри Ратас заявил на митинге, что его партия выступает, чтобы правительство не отбирало деньги у детей и семей. «Я хочу сказать вам, дорогие люди, что если мы вместе выступим против этой лжи, мы добьемся успеха», - сказал Ратас собравшимся.

Он крикнул толпе: «Давайте четко скажем "нет" лжи и "нет" повышению налогов». Ратас сказал, что это ложные фразы и ложная политика, которую проводит Партия реформ.

«У вас здесь есть плакат, на котором написано, что Партия реформ должна уйти из правительства, я думаю так же, - заявил Ратас. - Покиньте правительство!»

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