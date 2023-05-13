Смерч унес теплицу жительницы Эстонии

«Я хотела пойти в теплицу, чтобы полить растения, но решила, что порублю еще дров, а потом пойду. Не успела я закончить рубить, как услышала грохот. Я увидела, что над двором поднялся большой кусок пластиковой пленки. Я удивилась, потому что ветер был очень слабым. Затем я увидела, как в соседнем саду образовался смерч, который двигался к теплице. Стены теплицы были сделаны из стекла, крыша - из пластиковой пленки. Сначала пленка порвалась с края крыши, затем все улетело. Куски стекла разлетелись в радиусе 200 метров. Некоторые из них были похожи на копья и воткнулись в землю примерно на десять сантиметров. Один кусок стекла также прошел сквозь ящик с растениями».

По словам Кивит, ей очень сильно повезло. Не было никакого ветра ни до, ни после прихода смерча. «Видимо, нужно поставить свечку в церкви», - сказала она.

По словам хозяйки, некоторые кусты в теплице можно использовать повторно, но все рейки сломаны.

Комментарий синоптика

По словам синоптика Кайро Кийтсака, в последние дни в нескольких местах были замечены смерчи разных размеров. Они очень распространены весной и летом, когда погода сухая и теплая. Смерчи образуются, когда солнце интенсивно нагревает поверхность земли, над которой образуются восходящие потоки воздуха, создающие небольшую область пониженного давления. Она, в свою очередь, начинает заполняться, и теплый воздух движется к центру.