Оппозиция назвала условие, при котором она откажется от блокирования работы Рийгикогу

Инициатор происходящей в Рийгикогу обструкции Урмас Рейнсалу («Отечество») написал в социальных сетях, что вчерашние переговоры коалиции и оппозиции длились пять часов. Оппозиция представила свои требования, но коалиция не согласилась с тем, чтобы где-то в задней комнате принимались решения о каких-то существенных изменениях. С точки зрения коалиции, о таких изменениях надо договариваться в большом зале Рийгикогу.