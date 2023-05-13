Сб, 13.05.2023
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Оппозиция назвала условие, при котором она откажется от блокирования работы Рийгикогу

Лоора-Элизабет Ломп
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Урмас Рейнсалу.
Урмас Рейнсалу. Фото: Pilt videost

Инициатор происходящей в Рийгикогу обструкции Урмас Рейнсалу («Отечество») написал в социальных сетях, что вчерашние переговоры коалиции и оппозиции длились пять часов. Оппозиция представила свои требования, но коалиция не согласилась с тем, чтобы где-то в задней комнате принимались решения о каких-то существенных изменениях. С точки зрения коалиции, о таких изменениях надо договариваться в большом зале Рийгикогу.

В частности, Рейнсалу написал, что коалиция вчера пожелала, чтобы оппозиция назвала условия, на которых она согласилась бы окончательно отказаться от устраиваемой ею сейчас обструкции.

«После совещания оппозиция сделала предложение, что она откажется от использования метода обструкции прямо сейчас и при последующем обсуждении других вопросов, если семейные пособия не будут уменьшены», - указал Рейнсалу. Он подчеркнул, что за этим предложением стоят все оппозиционные партии.

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