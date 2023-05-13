Завтра погода продолжит радовать жителей Эстонии

В ночь на воскресенье в Эстонии сохранится малооблачная погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха ночью 2..8, на побережье до 10°C тепла.
В воскресенье днем в Эстонии сохранится солнечная погода, небольшая облачность. Ветер северных направлений, на островах южных, 2-7 м/сек. Температура воздуха днем 19..24, на побережье местами 14°C.
В Причудье в ночь на воскресенье днем ветер переменных направлений, 1-5 м/сек. Высота волны 0,4 метра. Без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха 6..9°C.
На Чудском озере в воскресенье днем ветер переменных направлений, 2-6 м/сек, вечером переменных направлений. Высота волны 0,6 метра. Без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха 14..19°C.
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