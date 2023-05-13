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Страны Балтии за ускорение синхронизации электросетей, но разногласия остаются

BNS
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Подстанция.
Подстанция. Фото: Peeter Langovits

Премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии согласны с тем, что синхронизация электросетей с Западной Европой должна произойти как можно скорее, но не называют точных сроков.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас говорит, что между странами Балтии нет разногласий, но важно дождаться результатов исследований технической осуществимости - адекватности системы, стабильности и ценообразования.

«У нас нет разногласий, у нас есть соглашение, это проект Балтийских стран, мы все хотим его ускорить и делаем все возможное, чтобы подготовить технические условия для его ускорения, поэтому мы ждем результатов исследований. Это не политический вопрос, это технический вопрос, возможно ли это, и что нужно сделать, и после этих исследований мы сможем договориться о конкретном графике», - сказал Каллас на пресс-конференции в Таллинне в пятницу.

Латвийский премьер Кришьянис Каринис также сказал, что политическая воля двигаться быстрее есть у всех стран Балтии, но когда это произойдет - технический вопрос, который сейчас решается.

«Мы все согласны, что нам нужно двигаться как можно быстрее технически, но, конечно, политическая воля и решимость есть у нас всех», - сказал Каринис.

Премьер Литвы Ингрида Шимоните подчеркнула, что отключение от российских и белорусских электросетей является основой безопасности и энергетической независимости. Она отметила, что Россия использует энергию как оружие.

«К сожалению, у нас есть непосредственный опыт использования Россией энергии в качестве оружия. Мы также видели систематические попытки России разрушить энергетическую инфраструктуру Украины этой зимой, и мы не можем исключить даже малейшей возможности того, что Россия в самые критические моменты может использовать нашу зависимость от ее электросетей», - сказала премьер-министр.

По ее словам, все страны Балтии работают над максимально быстрой синхронизацией, но «дьявол кроется в деталях», которые ожидают технического обоснования.

По словам эстонского премьера, результаты исследования должны появиться в июне.

Литва стремится синхронизироваться с ЛЭП Западной Европы уже в 2024 году. Однако согласно подписанному в 2018 году соглашению стран Балтии, Еврокомиссии, Литва, Латвия и Эстония должны синхронизироваться с ЛЭП Западной Европы к 2025 году.

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