Сеть Hesburger открыла свой 50-й ресторан в Эстонии

Площадь нового заведения составляет 226 кв.м., в него было инвестировано 1,15 млн евро. В новом ресторане создано 20 рабочих мест. На здании установлены солнечные панели, что позволит сократить негативное воздействие на окружающую среду и уменьшить энергетические расходы.

Неsburger является сетью заведений быстрого питания с 40-летней историей, которая действует в регионе Балтийского моря. Сеть насчитывает 472 ресторана в семи странах. В Эстонии у предприятия 50 ресторанов и 700 сотрудников. Оборот предприятия в Эстонии в 2022 году составил 38,3 млн евро.