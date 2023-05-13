Полиция установила личность подозреваемого: он задержан

Rus.Postimees.ee112Полиция установила личность подозреваемого: он задержанОбновлено!rus.postimees.ee14 мая 2023, 07:04Facebook TwitterComments Фото: PPAПолиция просила помощи в установлении личности мужчины, изображенного на фотографии.Он подозревается в совершении тяжелого преступления против личности.Пресс-служба полиции передала, что благодаря помощи СМИ и многочисленным сообщениям людей личность разыскиваемого была установлена и он задержан.Фото: PPAFacebook TwitterComments Ключевые словаполициямужчинаPPAпросьба Pекомендуем