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Полиция установила личность подозреваемого: он задержан

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rus.postimees.ee
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Фото: PPA

Полиция просила помощи в установлении личности мужчины, изображенного на фотографии.

Он подозревается в совершении тяжелого преступления против личности.

Пресс-служба полиции передала, что благодаря помощи СМИ и многочисленным сообщениям людей личность разыскиваемого была установлена и он задержан.

Фото: PPA
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