Британские астрономы зафиксировали самый мощный в истории космический взрыв

Взрыв обнаружен на расстоянии восьми миллиардов световых лет и, предположительно, стал результатом того, что сверхмассивная черная дыра поглотила гигантское облако газа.

Впервые вспышка была автоматически зафиксирована приборами станции изучения космоса в Калифорнии еще в 2020 году, но лишь год спустя астрономы обратили внимание на полученные данные и приступили к их анализу.

По словам руководителя исследовательской группы британского Саутгемптонского университета Филипа Уайзмана, значимость открытия стала очевидной, как только им удалось рассчитать расстояние до взрыва.

Выводы были опубликованы в четверг в ежемесячном бюллетене Королевского астрономического общества.

Это не только самый мощный взрыв, но и самый продолжительный, говорят ученые.

Открытию присвоено обозначение AT2021lwx.

Хотя его также называют самым ярким, астрономы уточняют, что зафиксированный в прошлом году гамма-всплеск, известный как GRB 221009A, формально был ярче, но длился всего чуть более десяти часов, а значит, мощность AT2021lwx намного выше.

Команда Уайзмана была озадачена тем, что могло вызвать нечто столь яркое. По его словам, в научной литературе не было ничего, что могло бы объяснить это явление.