ФОТО ⟩ Пытался не задавить косулю: в результате ДТП водитель оказался в больнице

Rus.Postimees.ee112ФОТО ⟩ Пытался не задавить косулю: в результате ДТП водитель оказался в больницеЭгели Раудмяэ, журналист13 мая 2023, 17:40Facebook TwitterComments Вечером 12 мая, незадолго до половины десятого вечера, в деревне Мяэселя в волости Эльва произошло ДТП.30-летний водитель ехал по шоссе на автомобиле Ford Grand C-Max, но на дорогу выбежали косули. Чтобы избежать столкновения, водитель Ford затормозил и съехал с дороги в дерево. Машина скорой помощи доставила водителя в Клиникум Тартуского университета.Facebook TwitterComments Ключевые словаДТПмашинакосуликосуляэльва Pекомендуем