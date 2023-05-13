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ФОТО ⟩ Пытался не задавить косулю: в результате ДТП водитель оказался в больнице

Эгели Раудмяэ
, журналист
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Вечером 12 мая, незадолго до половины десятого вечера, в деревне Мяэселя в волости Эльва произошло ДТП.

30-летний водитель ехал по шоссе на автомобиле Ford Grand C-Max, но на дорогу выбежали косули. 

Чтобы избежать столкновения, водитель Ford затормозил и съехал с дороги в дерево. Машина скорой помощи доставила водителя в Клиникум Тартуского университета.

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