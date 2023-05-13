ФОТО ⟩ Пытался не задавить косулю: в результате ДТП водитель оказался в больнице

30-летний водитель ехал по шоссе на автомобиле Ford Grand C-Max, но на дорогу выбежали косули.

Чтобы избежать столкновения, водитель Ford затормозил и съехал с дороги в дерево. Машина скорой помощи доставила водителя в Клиникум Тартуского университета.