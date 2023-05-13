Нарвитяне могут получить регулярное воздушное сообщение

В минувшие выходные в Нарве произошел первый прямой рейс в Италию. Это был заказной рейс, который выполнила таллиннская авиакомпания, но через несколько лет аэропорт может быть использован для регулярных рейсов, пишет Äripäev.
Руководитель Нарвского индустриального парка Вадим Орлов, который сам недавно получил лицензию пилота, рассказал, что в субботу несколько человек вылетели прямым рейсом в Италию из аэропорта Нарвы, расположенного в трех километрах от города, недалеко от поселка Ольгина.
Пассажиров перевозила базирующаяся в Таллинне компания Diamond Sky, парк которой состоит из девятиместных пассажирских самолетов и семиместного вертолета.
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