Журналист: такой ситуации в Рийгикогу еще не было

«Немного грустно видеть слуг народа среднего возраста с усталыми лицами. Они сидят в Рийгикогу уже более 20 часов», - сказал Рууссаар. По его мнению, нынешняя обструкция привлекла внимание не только СМИ, но и представителей шести политических партий. Он согласен с президентом Аларом Карисом, что если парламент не может выполнять свою работу, то нет смысла проводить выборы.

Игнар Фьюк отметил, что все партии должны смотреть на общую картину. На самом деле, ни одна партия не может сказать, что никогда не вносила в Рийгикогу законопроект, в котором не было бы источников финансирования или анализа последствий. «Но насколько ловко поступили социал-демократы и Партия реформ: они приняли в прошлой коалиции Закон о семейных пособиях, а теперь хотят его отозвать. Это серьезный вызов пониманию гражданами Эстонии общества, роли Рийгикогу и законотворчества», - сказал Фьюк.

«В чем возможная причина того, что из года в год Рийгикогу все больше уходит от ответственности?» - спросил Фьюк. По его словам, сейчас необходимо системное изменение способа финансирования политических партий, потому что нынешняя ситуация привела к тому, что деньги дают возможность не брать на себя ответственность.

«Последние выборы показали, что реклама на деньги налогоплательщиков в итоге и обманула избирателей», - сказал Фьюк.