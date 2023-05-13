Падения российских летательных аппаратов в Брянской области: что известно

Единственный инцидент, который комментируют представители властей - падение вертолета в городе Клинцы, который находится в 40 километрах от границы России с Украиной.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате падения вертолета Клинцах на земле повреждены пять домов и ранена одна женщина.

«Сегодня в Клинцах произошло крушение вертолета. В результате происшествия среди гражданских есть один пострадавший - женщина. В настоящее время она доставлена в районную больницу, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Повреждено пять домовладений», - написал губернатор.

Российские источники сообщали, что оба члена экипажа вертолета погибли.

На снятых местными жителями видео того, что губернатор называет «крушением», видно, как вертолет взрывается в воздухе и падает вертикально, охваченный огнем.

О втором инциденте в российских экстренных службах сообщили агентству ТАСС. Не приводя каких-либо значительных подробностей, собеседник агентства сказал: «Су-34 упал недалеко от украинской границы. Судьба находившихся на борту устанавливается».

О том, где именно произошла эта катастрофа, точно неизвестно, однако несколько телеграм-каналов, опубликовавшие фотографии и видео катастрофы, пишут, что это мог быть Стародубский район Брянской области (его административный центр, город Стародуб расположен еще ближе к украинской границе).

Кроме того, по данным российских телеграм-каналов, еще один вертолет Ми-8 упал в Унечском районе Брянской области, около деревни Волкустичи.