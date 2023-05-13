Падения российских летательных аппаратов в Брянской области: что известно

В субботу утром в Брянской области произошло по меньшей мере два инцидента с крушением российских военных летательных аппаратов: власти региона подтвердили, что в городе Клинцы упал вертолет Ми-8, экстренные службы также сообщили агентству ТАСС о крушении истребителя Су-34. Российские СМИ также пишут, что катастрофу потерпел еще один вертолет Ми-8 и истребитель Су-35, однако эти сведения не подтверждены официально, пишет Русская служба Би-би-си.
Единственный инцидент, который комментируют представители властей - падение вертолета в городе Клинцы, который находится в 40 километрах от границы России с Украиной.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате падения вертолета Клинцах на земле повреждены пять домов и ранена одна женщина.
«Сегодня в Клинцах произошло крушение вертолета. В результате происшествия среди гражданских есть один пострадавший - женщина. В настоящее время она доставлена в районную больницу, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Повреждено пять домовладений», - написал губернатор.
Российские источники сообщали, что оба члена экипажа вертолета погибли.
На снятых местными жителями видео того, что губернатор называет «крушением», видно, как вертолет взрывается в воздухе и падает вертикально, охваченный огнем.
О втором инциденте в российских экстренных службах сообщили агентству ТАСС. Не приводя каких-либо значительных подробностей, собеседник агентства сказал: «Су-34 упал недалеко от украинской границы. Судьба находившихся на борту устанавливается».
О том, где именно произошла эта катастрофа, точно неизвестно, однако несколько телеграм-каналов, опубликовавшие фотографии и видео катастрофы, пишут, что это мог быть Стародубский район Брянской области (его административный центр, город Стародуб расположен еще ближе к украинской границе).
Кроме того, по данным российских телеграм-каналов, еще один вертолет Ми-8 упал в Унечском районе Брянской области, около деревни Волкустичи.
Сообщается также о крушении истребителя Су-35, которое, согласно сведениям некоторых телеграм-каналов, также произошло в Стародубском районе, около деревни Шкрябино.
Данные о том, что в Брянской области упали не два, а сразу четыре летательных аппарата, фигурируют только в прессе и телеграм-каналах, они не подтверждены официальными источниками.
Версия «Коммерсанта»
Российская газета «Коммерсант» передает со ссылкой на свои источники, что в Брянской области «практически одновременно могли быть сбиты у границы с Украиной» сразу четыре российских военных летательных аппарата: два истребителя и два вертолета.
Издание подтверждает данные телеграм-каналов, что крушение потерпели истребитель-бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35, а также два вертолета Ми-8.
Как утверждает «Коммерсант», экипажи истребителей и вертолетов погибли. «Нападавших ищут на земле и в воздухе», - сказано в публикации.
Газета считает, что все разбившиеся аппараты «входили в одну авиагруппу».
«Истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области Украины, а вертолеты их подстраховать, чтобы в том числе подобрать экипажи Су, если они будут сбиты огнем противника. На аэродром не вернулись все четыре машины», - сказано в публикации.
Журналисты «Комерсанта» добавляют, что, по мнению специалистов, самолеты и вертолеты могли сбить при помощи ракет «воздух-воздух». «Таким образом, авиагруппа ВКС, скорее всего, попала в авиазасаду», - пишет автор публикации.
Ранее в многочисленных телеграм-каналах и прочих социальных сетях выдвигались и другие версии о причинах авиакатастроф. В том числе обсуждалась возможность, что летательные аппараты были по ошибке сбиты российскими ПВО, уничтожены украинской диверсионной группой из переносного зенитно-ракетного комплекса, либо же украинской системой противовоздушной обороны с территории Украины.
Официальные источники о причинах произошедшего пока не сообщают.