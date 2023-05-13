Вчера вечером премьер-министр Кая Каллас принял участие в открытии конференции Леннарта Мери.
Кая Каллас на конференции Леннарта Мери: предпосылкой прочного мира является осознание Россией своих ошибок
Выступая на открытии конференции, премьер-министр Кая Каллас заявила, что предпосылкой прочного мира является осознание Россией своих ошибок. «После Второй мировой войны были Нюрнбергский и Токийский трибуналы, где военные преступления были выявлены и виновные понесли наказание. Но в Москве трибунала не было, и россияне, как и проигравшие во Второй мировой войне, не понимают последствий своих действий. Лидеры России видят, что ни один российский руководитель не был привлечен к ответственности за нападения и вторжения в другие страны», - сказала премьер-министр.
«Ответственность за преступления - единственный способ остановить продолжающийся цикл агрессии России. Менталитет завоевания и властвования должен уйти в историю, а международный порядок, суверенитет государств и демократия будут поддерживаться на основе права и Устава ООН», - добавила Каллас.
Премьер-министр объяснила, что для того, чтобы привлечь к ответственности военных преступников, Россия должна сначала проиграть и отступить к своим границам. Каллас подчеркнула, что никакое другое решение, кроме поражения России, не является работоспособным, иначе демократия и свобода повсюду окажутся под угрозой.
Во вступительной панели также приняли участие премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, президент Европейской комиссии Маргарет Вестагер и профессор европейских исследований Оксфордского университета Тимоти Гартон Ашига. Модератором дискуссии выступила Констанца Штельценмюллер, директор Центра США-Европа Института Брукингса.