Кая Каллас на конференции Леннарта Мери: предпосылкой прочного мира является осознание Россией своих ошибок

Выступая на открытии конференции, премьер-министр Кая Каллас заявила, что предпосылкой прочного мира является осознание Россией своих ошибок. «После Второй мировой войны были Нюрнбергский и Токийский трибуналы, где военные преступления были выявлены и виновные понесли наказание. Но в Москве трибунала не было, и россияне, как и проигравшие во Второй мировой войне, не понимают последствий своих действий. Лидеры России видят, что ни один российский руководитель не был привлечен к ответственности за нападения и вторжения в другие страны», - сказала премьер-министр.