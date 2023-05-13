Разведка Эстонии: у наших границ почти не осталось солдат и военной техники РФ

Разведывательный центр Сил обороны Эстонии сообщает, что на этой неделе больших изменений на фронте не произошло. Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжали оказывать давление преимущественно в районе Бахмута, а на остальных участках они скорее готовились к обороне. Вероятно, в последующие недели российские войска сосредоточатся на удержании захваченной территории и подготовке к возможному наступлению украинцев.

Вооруженные силы Украины, вероятно, продолжат готовить почву для наступления. Украинцы проводят разведывательные рейды и наносят локальные удары в поисках слабых мест в обороне противника, тем самым пытаясь занять лучшие позиции для атаки. Открывается окно возможностей для больших операций, благоприятные условия сохранятся по крайней мере до конца июня. Подготовленные Украиной войска еще не вступали в контакт. В свою очередь ВС РФ чинят помехи и пытаются замедлить украинские силы, что подтверждают удары ракет и дронов по важным объектам инфраструктуры.