Разведка Эстонии: у наших границ почти не осталось солдат и военной техники РФ

По данным разведывательного центра Сил обороны, расположенные у наших границ подразделения РФ, их личный состав и техника, вероятнее всего, по большей части находится в Украине.
Разведывательный центр Сил обороны Эстонии сообщает, что на этой неделе больших изменений на фронте не произошло. Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжали оказывать давление преимущественно в районе Бахмута, а на остальных участках они скорее готовились к обороне. Вероятно, в последующие недели российские войска сосредоточатся на удержании захваченной территории и подготовке к возможному наступлению украинцев.
Вооруженные силы Украины, вероятно, продолжат готовить почву для наступления. Украинцы проводят разведывательные рейды и наносят локальные удары в поисках слабых мест в обороне противника, тем самым пытаясь занять лучшие позиции для атаки. Открывается окно возможностей для больших операций, благоприятные условия сохранятся по крайней мере до конца июня. Подготовленные Украиной войска еще не вступали в контакт. В свою очередь ВС РФ чинят помехи и пытаются замедлить украинские силы, что подтверждают удары ракет и дронов по важным объектам инфраструктуры.
Расположенные у границ Эстонии подразделения, их личный состав и техника, вероятнее всего, по большей части находится на Украине. По сравнению с довоенным временем масштаб празднований 9-го мая уменьшился. Например, парад во Пскове прошел на территории части 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии: после торжественного построения парадные расчеты прошли маршем. Привычных командиров подразделений сменили временные заместители, вероятно, большая часть участников торжеств была представлена срочниками и кадетами. Кроме того, обошлось без проезда и показа техники.