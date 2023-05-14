ВИДЕО ⟩ «Цветы, конфеты, BMW!»: жители Эстонии о Дне матери и подарках

Несмотря на то, что традиция праздновать День матери зародилась в США, история этого праздника в Эстонии насчитывает уже 101 год. К нам он пришел во времена первой республики в 1922 году и вопреки советской политике оставался популярным. В 1992 году, после того, как была определена точная дата праздника - второе воскресенье мая, Эстония, как и многие страны мира, внесла его в реестр государственных праздников. Rus.Postimess спросил у жителей Эстонии, насколько актуален День матери сегодня, как они его отмечают и какие дарят подарки.
В рамках видеоопроса Rus.Postimees жители Эстонии поделились своими представлениями о том, чем является для них праздник День матери, почему его необходимо помнить и какую роль в обществе играют матери. Добрые слова в адрес всех мам страны в нашем видео.
Олеся
- Как вы подготовились к этому празднику?
- В этот раз мы не подготовились, но мы будем обязательно праздновать в кругу семьи. Маму, естественно, поздравляем, дети меня поздравляют.
- Какими словами поздравляете мам?
- Желаю всем женщинам быть счастливыми. Чтобы все мамы были любимыми, здоровыми и терпеливыми.
Вадим
- Когда впервые вы начали праздновать День матери?
- С самого детства в кругу семьи, поскольку это достаточно весомый праздник года. Эти праздники – День отца, День матери – почитаемые дни.
- Какое значение вы вкладываете в эту дату?
- День матери - один из самых великих дней в этой жизни. Мама – женщина, которая даровала жизнь, воспитала, любила. Мама эмоционально вкладывалась в меня, как в ребенка. Поэтому я этот день не забываю. Я приготовил букет цветов, в подарок купил парфюм, и буду любимую маму поздравлять.
Тимур
- Всегда ли вы помните о празднике?
- Среди моих знакомых многие забывают об этом празднике. Я думаю, причина в том, что просто они не следят за календарем и не помнят об этой дате. Думаю так потому, что я тоже иногда забываю.
- Как вы отмечаете День матери?
- Мы поздравляем маму и папу. Потому что мы любим родителей в нашей семье.
Людмила
- Помогает ли День матери проявить заботу о родителях?
-То, что только один день в году посвящается матери, это неправильно. И без специальной даты нужно всегда помнить о родителях. В большинстве случаев зависит от самих детей, заботят они о родителях или нет. Нет такого, что все поголовно забывают о мамах и папах, но такие случаи есть.
- Вы хотели бы поздравить мам, бабушек, сестер?
- Конечно! Здоровья всем желаю, и чтобы все было хорошо. И контакта. Чтоб контакт был хороший с детьми.
Анна
- Всегда ли молодежь помнит о Дне матери?
- Есть случаи, когда не вспоминают, а есть молодежь, которая помнит и очень хорошо относится к своим родителям.
- А чем значим этот праздник?
- Мама – это женщина. Мама – это человек, который продолжает род. Мама – это мама, и этим для всех все сказано.
- Какими словами поздравили бы мам вы?
- Дорогие женщины. Хорошего вам здоровья, поскольку это самое главное. Берегите себя и свою семью.
Светлана
- Что для вас значит этот праздник?
- Мама – это самое главное и прекрасное, что существует в нашей жизни. Все мы люди созданы мамами. Мы будем праздновать с малышом моим.
- Кого-то хотите поздравить?
- Да. Поздравляю всех мам и бабушек.
Богдан
- Вы помните о Дне матери?
- Конечно. Все поздравляют маму. Это для всех святой праздник. Мои друзья, мои одноклассники и одноклассницы тоже не забывают этот праздник. Все поздравляют.
- Как вы планируете его праздновать?
- Мы с сестрой уже подготовили большой букет цветов для мамы и поздравление для нее. И папа приедет, тоже поздравит.
Любовь
- Изменилось ли отношение к празднику за тридцать лет?
- Конечно, изменилось. Раньше понимания значения Дня матери было меньше. Сейчас уже больше. Все хорошо. Замечательно, если есть еще один праздник.
- Заметен ли этот день у молодежи?
- Особенно заметен у молодежи. Для них он имеет большое значение. Это новое и современное.
Лиза
- Актуален ли для вас День матери?
- Конечно. Для меня очень важен этот праздник. Я специально готовлюсь к нему и провожу его с мамой. Всегда поздравляю ее, и для меня, и для нее это очень значимый праздник. Мамы для нас очень важны в жизни.
- Как вы проводите этот день?
- Провожу с мамой весь день. Дарю ей подарки. Всегда подготавливаю праздничные пожелания. И обязательно вместе куда-нибудь идем.
Павел
- Есть ли у вас своя история этого праздника?
- Да. С детства мы поздравляли мам своих. А сейчас мои дети маму поздравляют, моей мамы уже нет. Замечательный праздник, я считаю. Праздник весенний, хороший и добрый.
- Стал ли День матери привычным праздником?
- Чтобы там не говорили, что праздник этот наш или нет, из заграницы. Нет, наш. Этот праздник, как День отца. Тоже замечательный праздник. Хотя бы раз в год есть возможность у детей вспомнить о родителях, поскольку сейчас темп жизни быстрый, люди годами не могут встретиться. День матери – хороший повод, чтобы собраться всей семьей.
- Чтобы вы пожелали мамам?
- Искренне желаю здоровья, любви, счастья, хорошего настроения. Желаю чистого небо над головой, вот такого, как сегодня, когда такая солнечная и теплая погода. Всех с праздником!
Диана
- Помогает ли этот день единству семьи?
- Конечно, да. Все мои знакомые стараются поддерживать связь с родителями и с семьей, поскольку это очень важно. Я думаю, что многие люди у нас отмечают День матери в кругу своих больших семей. Все поздравляют мам и бабушек.
Мари
- Стал ли День матери привычным праздником?
- Да, праздник уже давным-давно вошел в нашу привычную жизнь. Каждой весной мы поздравляем мам с Днем матери. Меня муж поздравляет, дети тоже поздравляют и я не забываю поздравлять.
- Чтобы вы пожелали в этот день?
- Я желаю всем мамам тепла, солнца, радости, здоровья. Всего всем мамам самого хорошего.
Яна
- Как вы проводите этот день?
- В этот день все поздравляют. Обычно в день мам все дарят конфеты, букеты цветов и красивые слова в поздравлениях. Конечно, самые добрые и хорошие слова любимой маме.
Александр
- Как вы планируете праздновать День матери?
- В этот день я маме какой-то особый подарок делаю. Вот в прошлый праздник День матери мы подарили костюм за 150 евро.
- А что хотите пожелать на День матери в этот раз?
- Мама, с Днем мамы! Бабушка, с Днем мамы! Всех мам поздравляю с Днем мамы! А также, желаю всем любви, исполнения желания. И, подождите, сейчас подумаю…автомобиль BMW!
Алина
- Актуален ли для вас День матери?
- Для моей семьи День матери – это важный праздник. Мы дарим маме цветы, конфеты, подарки. Всей семьей веселимся и празднуем. У нас традиция, что бабушке подарок покупает мама, а мы только поздравляем.
- Кого-то хотите поздравить?
- Мама, поздравляю тебя с праздником. Желаю счастья, радости, любви, побольше денег! Жди от меня подарок.
Богдан
- Заметен ли этот день у молодежи?
- Есть люди, которые его отмечают, а есть те, кто не отмечает. Лично я считаю, что мама – это святое. Мама тебя растила, мама тебя воспитывала, мама заботилась о тебе. Мама тот человек, кто направлял на правильный путь. Она выслушивала и поддерживала всегда.
- Чтобы вы пожелали мамам?
- Я бы хотел сказать, что вы самые лучшие женщины на нашей планете. Никогда не унывайте. Желаю всем мамам, чтобы ваши сыновья были лучшими.