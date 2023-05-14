ВИДЕО ⟩ «Цветы, конфеты, BMW!»: жители Эстонии о Дне матери и подарках

Богдан

Богдан. Фото: Денис Антонов

- Вы помните о Дне матери?

- Конечно. Все поздравляют маму. Это для всех святой праздник. Мои друзья, мои одноклассники и одноклассницы тоже не забывают этот праздник. Все поздравляют.

- Как вы планируете его праздновать?

- Мы с сестрой уже подготовили большой букет цветов для мамы и поздравление для нее. И папа приедет, тоже поздравит.

Любовь

Любовь. Фото: Денис Антонов

- Изменилось ли отношение к празднику за тридцать лет?

- Конечно, изменилось. Раньше понимания значения Дня матери было меньше. Сейчас уже больше. Все хорошо. Замечательно, если есть еще один праздник.

- Заметен ли этот день у молодежи?

- Особенно заметен у молодежи. Для них он имеет большое значение. Это новое и современное.

Лиза

Лиза. Фото: Денис Антонов

- Актуален ли для вас День матери?

- Конечно. Для меня очень важен этот праздник. Я специально готовлюсь к нему и провожу его с мамой. Всегда поздравляю ее, и для меня, и для нее это очень значимый праздник. Мамы для нас очень важны в жизни.

- Как вы проводите этот день?

- Провожу с мамой весь день. Дарю ей подарки. Всегда подготавливаю праздничные пожелания. И обязательно вместе куда-нибудь идем.

Павел

Павел. Фото: Денис Антонов

- Есть ли у вас своя история этого праздника?