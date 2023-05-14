«Путинский план Б». Как возвращение Трампа в Белый дом может изменить ход войны в Украине

Он это уже делал, когда возглавлял Белый дом: Конгресс одобрял какую-либо военную помощь, а он препятствовал.

Некоторые из коллег-республиканцев поспешили осудить высказывания Трампа относительно оружия для Украины, но вполне возможно - и даже скорее всего - поддержка Киева со стороны США может полностью прекратиться, если Трампа снова изберут в ноябре 2024 года.

В самой меньшей степени, безоговорочной эта поддержка уже не будет. Как не будет и тех титанических усилий, которые до сих Вашингтон предпринимал для сохранения единого фронта с европейскими союзниками в вопросах антироссийских санкций.

В Великобритании, которая наращивает свою помощь Украине, включая предоставление ракет большой дальности, опасаются печальных последствий нового президентского срока Трампа.

Если Трамп прекратит поставки оружия Киеву, война закончится на условиях России, а это - наихудший кошмар для Запада, считает бывший глава британской разведки МИ-6 сэр Алекс Янгер.

«У Путина не было плана Б, когда он вторгся в Украину, но теперь он заключается в том, чтобы переждать», - сказал Янгер.

Конец помощи - конец войне?

Американская общественность уже не так сильно поддерживает оказание помощи Украине. Опрос, проведенный на этой неделе компанией Pew Research, показал, что все больше американцев хотели бы, чтобы власти США больше сосредоточились на внутренних проблемах.