От 350 до 3800 евро: полиция распродает конфискованные автомобили

Машины с самой высокой стартовой ценой - внедорожник BMW X5 2005 года (3800 евро) и Ford Focus 2011 года (2000 евро), а самая низкая стартовая цена (350 евро) у Volkswagen Passat 1999 года.

Есть время сделать предложения до 18 мая, и в дополнение к упомянутым выше маркам, также есть Chrysler, Saab, Peugeot, Mercedes-Benz, Audi и Opel. В общей сложности на продажу выставлены девять автомобилей.