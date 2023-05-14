Еврокомиссар предупредила о «марионетках РФ»

«Это испытанная тактика России - использовать местных марионеток. Боюсь, что некоторые из них есть и в Германии», - сказала Йоурова в интервью газете Bild am Sonntag, публикуемом в воскресенье, 14 мая.

Она назвала радикальных левых и правых политиков ФРГ «солдатами информационной войны». Германия находится в центре внимания Москвы, заявила еврокомиссар, пояснив, что в России знают: «если сломать Германию, то будет ослаблен весь Евросоюз».

По словам Йоуровой, «Россия вкладывает миллиарды в свою пропаганду», и это приносит плоды: «во многих странах набирает силу нарратив о том, что Россия не агрессор, а жертва (в войне против Украины - прим.ред.)». Комиссар ЕС привела в пример Словакию, где, по ее данным, «более 50 процентов населения верят в теории заговора, в том числе касающиеся российской агрессии».