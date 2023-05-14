Время поздравлять ⟩ Здравствуй, мама, я люблю и скучаю

Нет ничего важнее твоих слов и твоих прикосновений, мама. Жизнь разделяет нас с моего рождения, но мы есть друг у друга. И это может сказать любой человек на свете. Ты со мной, мама, сквозь дела и расстояния. А потом и сквозь время, пока у живущих есть память. С тобой, мама, возможна жизнь. И этот день придуман, чтобы я думал о тебе и был с тобой.
На самом деле, конечно, это день нашего природного происхождения. Люди создают культуру и живут в ней, но на свет они появляются как природные существа. Для этого нужно соблюдение законов природы. Вот никак иначе, что бы ни утверждал радикальный феминизм. Ты, конечно, слышала о таком, и я знаю, что ты не очень поддерживаешь. Я-то да, я должен должен поддердживать. Все воспитанные мужчины должны, как же иначе?
Сегодня вывешивают флаги. В цветочных лавках заканчиваются цветы. В Америке, ты слышала, в разы вырастают продажи гвоздик? Оказывается, это символ Mother's Day, а я-то думал, что это цветы памяти жертв и отсылка к ранам Христа. Немного усложнил, как всегда, правда? Еще в кондитерских раскупаются тортики. Люди ездят друг к другу в гости. Можно и в кафе, конечно, как любят в Эстонии. Но по-настоящему праздник происходит дома.
Не так давно я прочитал, что второе воскресенье мая - это праздник матерей в англоязычных странах и там, где высоко англо-американское влияние. Начиная со Средних веков Британия отмечает Mothering Sunday - Материнское Воскресенье. И это не о тебе и других мамах, а о церкви, в которой человек крестился. Четвертое воскресенье Великого Поста, что как раз выпадает на ранний май, празднуется как день, когда дитя человеческое обрело свою «мать-церковь».
Так что, видишь ли, американский президент Вудро Вильсон был совсем непрост, когда почему-то утвердил Mother's Day во второе воскресенье мая 1914 года, идя навстречу настойчивым призывам активистки Анны Джарвис. Она-то все топила за память о своей матери, за что прилично поимела хейта. Ты не понимаешь, что это за слова и откуда я их понабрался? Ну, мама, время не стоит на месте, и слова, по-моему выразительные. Все равно думаешь, стоит выразиться иначе? Ну, хорошо.
А может, это уловка - праздник в воскресенье? Понятно, что по происхождению он религиозный, и воскресенье - это когда даже бог отдыхал и всем велел. Но сейчас эти значения отошли на второй план, а выходной был бы кстати. Впрочем, не буду увлекаться мечтами об иждивенчестве. Ты же всегда учила меня, что надо работать, что просто так ничего не дается. Ты сама всю жизнь работала так, что было стыдно не равняться на тебя.
Мы сейчас, мама, живем в таком непрочном мире. И мы можем так мало сделать для себя и людей, чтобы повысить эту прочность. Мамы, которых мы сегодня чествуем и благодарим, по крайней мере, производят людей. Я уверен, что это критически важное производство. Рисунки и открытки от детей, цветы и сладости от взрослых, да просто слова и объятия - это такие скромные знаки, чтобы передать вашу важность, дорогие мамы. Каждый человек может позволить себе что-то из этого. Поздравляю тебя с твоим праздником, мама. И спасибо тебе!