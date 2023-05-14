Время поздравлять ⟩ Здравствуй, мама, я люблю и скучаю

На самом деле, конечно, это день нашего природного происхождения. Люди создают культуру и живут в ней, но на свет они появляются как природные существа. Для этого нужно соблюдение законов природы. Вот никак иначе, что бы ни утверждал радикальный феминизм. Ты, конечно, слышала о таком, и я знаю, что ты не очень поддерживаешь. Я-то да, я должен должен поддердживать. Все воспитанные мужчины должны, как же иначе?

Сегодня вывешивают флаги. В цветочных лавках заканчиваются цветы. В Америке, ты слышала, в разы вырастают продажи гвоздик? Оказывается, это символ Mother's Day, а я-то думал, что это цветы памяти жертв и отсылка к ранам Христа. Немного усложнил, как всегда, правда? Еще в кондитерских раскупаются тортики. Люди ездят друг к другу в гости. Можно и в кафе, конечно, как любят в Эстонии. Но по-настоящему праздник происходит дома.

Красные гвоздики в наших краях немного недооценены. Фото: Elmo Riig/Sakala

Не так давно я прочитал, что второе воскресенье мая - это праздник матерей в англоязычных странах и там, где высоко англо-американское влияние. Начиная со Средних веков Британия отмечает Mothering Sunday - Материнское Воскресенье. И это не о тебе и других мамах, а о церкви, в которой человек крестился. Четвертое воскресенье Великого Поста, что как раз выпадает на ранний май, празднуется как день, когда дитя человеческое обрело свою «мать-церковь».