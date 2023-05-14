Победитель нашелся ⟩ Выигравший в лотерею 600 000 евро все-таки пришел за призом

На данный момент выигрыш оформлен и деньги перечислены победителю.

«Счастливым победителем стал проживающий в Курессааре коренной житель Сааремаа. Он довольно долго затягивал оформление выигрыша - "Я не мог прийти раньше, море замерзло", - пошутил он, когда пришел в офис Eesti Loto, чтобы оформить выигрыш», - рассказала директор по маркетингу и продажам Eesti Loto Аннели Луйкмель.

Победителю за пятьдесят, он работает в сфере услуг, рассказали в Eesti Loto. Несмотря на то, что у него было время привыкнуть к своему выигрышу, прежде чем оформить его, он до сих пор не осознал весь масштаб выигранной суммы.

Он играет в лотерею с тех пор, как основной игрой в лотерею был Sprint. За все это время ему удавалось выигрывать лишь однажды. Тогда сумма выигрыша составила 900 крон.