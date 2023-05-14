Сотни тысяч людей эвакуированы в Мьянме и Бангладеш

Вчера власти Мьянмы и Бангладеш эвакуировали сотни тысяч человек из прибрежных районов. Тропический циклон «Мокко» усиливается в Бенгальском заливе и вот-вот обрушится в районе, простирающемся между Кокс-Базаром в Бангладеш и Ситтве в Мьянме.
Ожидается, что суперциклон «Мокко» перекинется с воды на сушу в воскресенье. Прогноз сообщает, что шторм четвертой категории по Шкала ураганных ветров Саффира - Симпсона (SSHWS) должен немного ослабнуть.
Власти уже начали эвакуацию людей. В Бангладеш эвакуировали около 190 000 человек из Кокс-Базара и почти 100 000 человек из Читтагонга. Власти хунты Мьянмы контролировали эвакуацию тысячи людей из прибрежных деревень в область Аракан.
Myanmar Airways International приостановила все полеты в Аракан до завтра.
По данным Красного Креста Мьянмы, ведется подготовка к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них с местными общинами и беженцами. Приближающийся «Мокко» - самый мощный циклон за последнее десятилетие.