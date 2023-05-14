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Сотни тысяч людей эвакуированы в Мьянме и Бангладеш

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Фото: NYUNT WIN / EPA / Scanpix

Вчера власти Мьянмы и Бангладеш эвакуировали сотни тысяч человек из прибрежных районов. Тропический циклон «Мокко» усиливается в Бенгальском заливе и вот-вот обрушится в районе, простирающемся между Кокс-Базаром в Бангладеш и Ситтве в Мьянме.

Ожидается, что суперциклон «Мокко» перекинется с воды на сушу в воскресенье. Прогноз сообщает, что шторм четвертой категории по Шкала ураганных ветров Саффира - Симпсона (SSHWS) должен немного ослабнуть.

Власти уже начали эвакуацию людей. В Бангладеш эвакуировали около 190 000 человек из Кокс-Базара и почти 100 000 человек из Читтагонга. Власти хунты Мьянмы контролировали эвакуацию тысячи людей из прибрежных деревень в область Аракан.

Myanmar Airways International приостановила все полеты в Аракан до завтра.

По данным Красного Креста Мьянмы, ведется подготовка к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них с местными общинами и беженцами. Приближающийся «Мокко» - самый мощный циклон за последнее десятилетие.

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