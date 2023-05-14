Сотни тысяч людей эвакуированы в Мьянме и Бангладеш

Ожидается, что суперциклон «Мокко» перекинется с воды на сушу в воскресенье. Прогноз сообщает, что шторм четвертой категории по Шкала ураганных ветров Саффира - Симпсона (SSHWS) должен немного ослабнуть.

Власти уже начали эвакуацию людей. В Бангладеш эвакуировали около 190 000 человек из Кокс-Базара и почти 100 000 человек из Читтагонга. Власти хунты Мьянмы контролировали эвакуацию тысячи людей из прибрежных деревень в область Аракан.

Myanmar Airways International приостановила все полеты в Аракан до завтра.